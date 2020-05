Οργή έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία ενός 25χρονου μαύρου, του Αχμάντ Αρμπερί, την ώρα που έκανε τζόκινγκ, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που κατέγραψε το έγκλημα.

Ο Αρμπερί δολοφονήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, όμως ένα βίντεο που κατέγραψε τις τελευταίες του στιγμές δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στα social media, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις τόσο για το γεγονός ότι παραμένουν ελεύθεροι οι δύο δράστες, όσο και γιατί είδαν το φως τις δημοσιότητας τόσο σκληρές εικόνες.

Στις 23 Φεβρουαρίου ο Αχμάντ Αρμπερί είχε βγει για τζόκινγκ σε γειτονιά στο Μπρούνσγουικ στην Τζόρτζια. Πολλοί τον γνώριζαν στην περιοχή και κάποιες φορές χαιρετούσε τους κατοίκους τρέχοντας. Όμως δύο λευκοί άνδρες, ο 64χρονος πρώην αστυνομικό Γκρέγκορι ΜακΜάικλ και ο 34χρονος γιος του, Τράβις, τον κυνήγησαν και τον δολοφόνησαν.

Οι δυο τους παραμένουν ελεύθεροι, επειδή στην κατάθεσή τους στην αστυνομία υποστήριξαν ότι καταδίωξαν τον Αρμπερί επειδή έμοιαζε με έναν ύποπτο για διαρρήξεις που είχαν γίνει στην περιοχή, όπως και ότι ο 25χρονος επιτέθηκε στον έναν από αυτούς. Όμως, ο Αρμπερί δεν είχε θεωρηθεί ποτέ ύποπτος για καμία διάρρηξη και το βίντεο της δολοφονίας του διέψευσε τους ισχυρισμούς τους.

Πατέρας και γιος είπαν ότι όταν είδαν τον Αρμπερί να τρέχει- και θεώρησαν ότι έμοιαζε με τον ύποπτο διαρρήκτη- πήραν από ένα όπλο και τον ακολούθησαν με το αυτοκίνητό τους. Προσπάθησαν να του κόψουν τον δρόμο, αλλά ο 25χρονος έκανε αναστροφή και άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τελικά, τον σταμάτησαν λίγο αργότερα. Ο Τράβις ΜακΜάικλ βγήκε από το αυτοκίνητο κρατώντας το όπλο του και- σύμφωνα με τον ισχυρισμό πατέρα και γιου- ο 25χρονος του επιτέθηκε βίαια. Αφού πάλεψαν, ο Τράβις πυροβόλησε δύο φορές και ο Αρμπερί έπεσε.

Όμως, το βίντεο τους διαψεύδει, αφού δείχνει να τον πυροβολούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αφού τον σταμάτησαν. Επιπλέον, σε δύο κλήσεις που έγιναν στην άμεση δράση, κάποιος ακούγεται να αναφέρει πως ένας μαύρος άνδρας τρέχει στον δρόμο, αλλά δεν απαντά στις επίμονες ερωτήσεις για το αν το εν λόγω άτομο κάνει κάτι κακό, ή αν βρίσκεται σε χώρο που δεν θα έπρεπε.

Έπειτα από αυτές τις αποκαλύψεις, η έρευνα της υπόθεσης εντατικοποιείται, για την απαγγελία κατηγοριών. Η οικογένεια ζητά να διερευνηθεί η δολοφονία ως έγκλημα μίσους και απαιτεί να γίνουν συλλήψεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα οργής στις ΗΠΑ. Ενδεικτική η ανάρτηση που έκανε ο σταρ του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς, γράφοντας μεταξύ άλλων «Μας κυνηγούν κυριολεκτικά κάθε ημέρα, κάθε φορά που βγαίνουμε από την άνεση των σπιτιών μας. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε για τζόκινγκ».

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the..... pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn