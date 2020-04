Πολλοί ειδικοί είπαν ότι η καραντίνα που επιβλήθηκε στους ανθρώπους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού βοήθησε τη φύση να ανακαλύψει εκ νέου τους χώρους της.

Τα ζώα άρχισαν να κυκλοφορούν στις πόλεις ανενόχλητα χωρίς να τα εμποδίζει ο ανθρώπινος παράγοντας.

Εκμεταλλεύονται την ησυχία, των άλλοτε πολυσύχναστων πόλεων, τους άδειους, από ανθρώπους, δρόμους και βρίσκουν την ευκαιρία να κυκλοφορήσουν ελεύθερα.

Όπως έκαναν κάποιες πάπιες στο Παρίσι και μερικές κατσίκες στην Ουαλία. Ακόμα και μία τίγρης στο Σαντιάγο της Χιλής.

Έτσι ακριβώς όπως εμφανίστηκαν και τα δελφίνια στην Κωνσταντινούπολη. Ή ακόμα και όρκα φάλαινες κοντά στο Βόρειο Βανκούβερ, κάτι που είχε να γίνει 59 χρόνια.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media τις τελευταίες ημέρες δείχνουν όλα αυτά τα ζώα να απολαμβάνουν την ησυχία τους μέσα στο αστικό τοπίο.

Animals are taking advantage of the quiet, empty spaces as humans are on lockdown during #coronavirus 🐒 pic.twitter.com/1xSsYsVWdZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 22, 2020

A pod of killer whales was spotted Friday in Indian Arm near Metro Vancouver's North Shore. "First time in my 59 years," said one area resident who saw the orcas. More: https://t.co/4BrWXhZQuJ pic.twitter.com/kf8AhMX26B — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) March 29, 2020

This shows what it’s all about. They’re scared of me (a human) in this. They don’t like people. They usually only come down from the Great Orme when it’s windy, and only the back streets at the top of Mostyn Street. Now lockdown means it’s empty, they’re going further than ever. pic.twitter.com/roZpNm61Qh

— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

First time I've seen them in town. Is it a good omen? pic.twitter.com/90ynvHFcHc — kathrin thomas (@KathrinJThomas) March 30, 2020