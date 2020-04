Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου απέπεμψε τον δημοφιλή υπουργό Υγείας, Λουίς Ενρίκε Μαντέτα, ανακοίνωσε ο τελευταίος με ανάρτησή του στο twitter.

Η απόφαση του Μπολσονάρου έρχεται μετά από εβδομάδες μεταξύ τους συγκρούσεων για τις πολιτικές διαχείρισης της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Ο Μαντέτα υποστήριζε σθεναρά τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με όσα προωθούσε ο πρόεδρος που επιμένει ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία της Βραζιλίας είναι πιο σημαντικός από την απώλεια ζωής.

«Ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου μόλις μου ανακοίνωσε ότι απομακρύνομαι από το πόστο μου ως υπουργός Υγείας», τόνισε στο tweet του ο Μαντέτα, μετά από συνάντηση που είχε με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο στο προεδρικό παλάτι.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e