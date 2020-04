Ένας 99χρονος βετεράνος πολέμου συγκέντρωσε με έρανο 2,5 εκατομμύρια λίρες για Βρετανούς εργαζόμενους στον τομέα υγείας, επιχειρώντας να περπατήσει κατά μήκος τον κήπο του 100 φορές πριν γιορτάσει τα 100α γενέθλια του στο τέλος του μήνα.

Το ποσό των 2,5 εκατ. λιρών αντιστοιχεί σε περίπου 2.878.000 ευρώ. Ο απόστρατος λοχαγός Τομ Μουρ, ο οποίος χρησιμοποιεί έναν περιπατητήρα για να κινείται μετά το σπάσιμο του ισχίου του, δήλωσε ότι είναι ευγνώμων στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) για τη θεραπεία που έλαβε στο παρελθόν και ήθελε να προσφέρει κάτι σε αντάλλαγμα. Το κρατικά χρηματοδοτούμενο NHS της Βρετανίας δέχεται έντονες πιέσεις καθώς νοσηλεύει μεγάλο αριθμό ασθενών που πάσχουν από την Covid-19, τη νόσο που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό.

Ο αριθμός των θανάτων από την νόσο που έχει καταγραφεί σε βρετανικά νοσοκομεία έφθασε τους 11.329 χθες, ο πέμπτος υψηλότερος αριθμός σε όλο τον κόσμο. Οι γιατροί δέχονται εγκώμια από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας για τη γενναιότητα και τον επαγγελματισμό τους κατά τη διάρκεια της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ανάρρωσε από τον ιό μετά από νοσηλεία του από γιατρούς και νοσηλευτές του NHS σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

«Όσα περισσότερα (χρήματα) συγκεντρωθούν, τόσο το καλύτερο, γιατί όταν εγώ ήμουν στο νοσοκομείο για το ισχίο μου και έπειτα για το κεφάλι μου, η νοσηλεία που δέχθηκα... ήταν απολύτως απίστευτη», δήλωσε ο Μουρ, καθώς τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τον έρανό του συνέχιζαν να αυξάνονται. «Ανά πάσα στιγμή, ήταν τόσο καλοί, τόσο χαρωποί, τόσο φιλικοί».

