Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο και τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με το ποιος έχει την εξουσία να αποφασίσει άρση των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει την απόλυτη εξουσία για τη διαχείριση του κορωνοϊού, κάτι που όμως- του θύμισε ο Κουόμο- έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα των ΗΠΑ. «Είναι πρόεδρος, όχι βασιλιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ενώ τόνισε ότι το χειρότερο που μπορεί να κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, θα ήταν «να φερθεί δικτατορικά».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτηση στο Twitter έγραψε ότι ο Κουόμο τον «ικετεύει καθημερινά» για παροχή βοήθειας και τώρα θέλει ανεξαρτησία. «Αυτό δεν θα συμβεί!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν έχουμε βασιλιά Τραμπ»

Σε συνέντευξη στο CNN ο Κουόμο κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Τραμπ ότι ο πρόεδρος παίρνει τις αποφάσεις και πως οι κυβερνήτες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς την έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ.

«Υπήρχε αυτή η αντιδικία, πριν από πολύ καιρό. Άνθρωποι που ονομάζονταν Χάμιλτον, Τζέφερσον, Μάντισον και Ουάσινγκτον το έκλεισαν αυτό. Συνέταξαν ένα έγγραφο που ονομάζεται Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λέει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει απόλυτη εξουσία. Λέει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε ο πρόεδρος. Λέει ότι τέτοιες εξουσίες θα είχε ένας βασιλιάς», απάντησε ο Άντριου Κουόμο.

«Δεν είχαμε βασιλιά Τζορτζ Ουάσινγκτον και δεν έχουμε βασιλιά Τραμπ, έχουμε πρόεδρο Τραμπ. Οι πολιτείες δημιούργησαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όχι το αντίθετο», τόνισε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, που έχει ήδη θρηνήσει πάνω από 10.000 νεκρούς από τον κορωνοϊό.

«Μην ενεργήσει δικτατορικά ο Τραμπ»

Σε ερώτηση για το τι θα έπραττε αν ο Ντόναλντ Τραμπ του έδινε εντολή να «ανοίξει» η Νέα Υόρκη- προχωρώντας σε άρση της καραντίνας- απάντησε:

«Αν μου έδινε εντολή να το κάνω με τρόπο που θα έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, δεν θα το έκανα. Και θα είχαμε μια συνταγματική πρόκληση ανάμεσα στην πολιτεία και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό θα πήγαινε στα δικαστήρια. Το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή (σ.σ. ο Τραμπ) θα ήταν να ενεργήσει δικτατορικά και με διχαστικό τρόπο.

Ο Άντριου Κουόμο έκανε έκκληση να μείνει η πολιτική έξω από το ζήτημα του κορωνοϊού. «Ξέρω πως είναι εκλογική χρονιά, ξέρω ότι διεκδικεί την επανεκλογή του. Αλλά έχω 10.000 νεκρούς. Ο ιός δεν σκότωσε Ρεπουμπλικανούς ή Δημοκρατικούς, σκότωσε Αμερικανούς», ανέφερε χαρακτηριστικά και σχολιάζοντας τη δήλωση του Τραμπ ότι έχει ενεργήσει υπέρ της συνεργασίας, κατέληξε «Ας εμμείνει στη θεωρία της συνεργασίας και όχι στη θεωρία της δικτατορίας».

Η απάντηση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τα λεγόμενα του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης μέσω του Twitter, γράφοντας ότι ο Κουόμο φαίνεται να θέλει ανεξαρτησία, συμπληρώνοντας «Αυτό δεν θα συμβεί».

«Ο Κουόμο τηλεφωνεί καθημερινά, ακόμη και κάθε ώρα, ικετεύοντας για τα πάντα, τα περισσότερα από τα οποία θα έπρεπε να είναι ευθύνη της πολιτείας, όπως νέα νοσοκομεία, κλίνες, αναπνευστήρες κτλ. Τα έκανα όλα για αυτόν, όπως και για κάθε άλλον και τώρα φαίνεται να θέλει ανεξαρτησία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Cuomo’s been calling daily, even hourly, begging for everything, most of which should have been the state’s responsibility, such as new hospitals, beds, ventilators, etc. I got it all done for him, and everyone else, and now he seems to want Independence! That won’t happen!