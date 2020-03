Σε 1.789 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον κορωνοϊό στην Βρετανία σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ως τις 09:00 τις 31ης Μαρτίου, συνολικά 143.186 πολίτες έχουν κάνει το τεστ για τον κορωνοϊό και 25.150 από αυτούς ήταν θετικοί. Ως τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας 1.789 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 31 March, a total of 143,186 people have been tested of which 25,150 tested positive.



As of 5pm on 30 March, of those hospitalised in the UK, 1,789 have sadly died. pic.twitter.com/ctiAd1ty9p