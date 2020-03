Η πανδημία του κορωνοϊού επιταχύνεται και τα κρούσματα σε όλο τον πλανήτη έχουν ξεπεράσει τα 300.000, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, τόνισε ότι υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η πορεία της πανδημίας. «Περισσότερα από 300.000 περιπτώσεις του κορωνοϊού έχουν αναφερθεί, από σχεδόν κάθε χώρα στον πλανήτη», δήλωσε. «Η πανδημία επιταχύνεται. Χρειάστηκαν 67 ημέρες από τη στιγμή που αναφέρθηκε η πρώτη περίπτωση μέχρι να φτάσουμε στα 100.000 κρούσματα, 11 ημέρες για τις 200.000 και μόλις τέσσερις ημέρες για τις 300.000», εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

"More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the 🌍.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K"-@DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH