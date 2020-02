Ένας τρανς μαθητής από το Τέξας πήρε ένα δώρο που δεν το περίμενε από τους συμμαθητές του.

Ο 18χρονος πλέον Άντριου, μπήκε ανυποψίαστος στην αίθουσα της χορωδίας όπου τον περίμεναν τα παιδιά της τάξης του για να του ευχηθούν χρόνια πολλά. Αφού του τραγούδησαν το κλασικό τραγούδι όμως, επιφύλαξαν στον Άντριου μία ακόμα έκπληξη.

Ένας από τους μαθητές κατέγραψε τα πάντα σε βίντεο: «Αφού είσαι ενήλικος πια, μαζέψαμε όσα χρήματα χρειάζονταν ώστε να αλλάξεις το όνομά σου», του είπε χαμογελώντας μία από τις φίλες του, δίνοντάς του έναν φάκελο μαζί με ένα πιστοποιητικό. Ο Άντριου ενθουσιάστηκε και συγκινημένος έπεσε στο πάτωμα. Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και διαδόθηκε αστραπιαία και στο Twitter, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες likes.

HI THIS IS LITERALLY THE CUTEST FUCKIBG THING OH KY GOD pic.twitter.com/ZU70m47VbQ