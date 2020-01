Πέντε βλήματα έπληξαν περιοχή κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ιράκ, σύμφωνα με το Sputnik.

Όπως αναφέρει το μέσο, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις al-Qayyarah του Ιράκ που στεγάζουν αμερικανικά στρατεύματα, βρίσκονται 64 χιλιόμετρα νοτίως της Βαγδάτης. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, εκτοξεύτηκαν πέντε ρουκέτες κατά της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Όπως αναφέρει το Sputnik, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Επίσης, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη επίθεση.

