Το Σάββατο η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας (RFS) στην Αυστραλία προειδοποίησε ότι μια πυρκαγιά στην ακτή δημιούργησε το δικό της καιρικό σύστημα 287 χλμ νότια του Σίδνεϊ.

«Μία καταιγίδα που προκλήθηκε από την πυρκαγιά έχει σχηματιστεί πάνω από την εστία Currowan στο βόρειο άκρο της φωτιάς κοντά στο Nowra. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Παρακολουθήστε τις συνθήκες γύρω σας και προχωρήστε στις κατάλληλες ενέργειες», ανέφερε η RFS στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, όπως μετέδωσε το Reuters.

Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι τα αποτελέσματα του σχηματισμού σύννεφων φωτιάς που είναι γνωστά και ως σύννεφα Pyrocumulonimbus ή PyroCb και μπορούν να προκαλέσουν μια «ξηρή καταιγίδα» η οποία συνοδεύεται από αστραπές και βροντές με καθόλου ή ελάχιστη βροχή

Η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο που καταγράφει το σχηματισμό του φαινομένου:

A fire-generated thunderstorm has formed over the Mines, Pilot Lookout and Nine Mile fires, south west of Thredbo and Ingebirah and west of Corrowong and Delegate. This is a very dangerous situation. Monitor the conditions around you and take appropriate action. #nswfires #nswrfs pic.twitter.com/2PpyCOGWGw — NSW RFS (@NSWRFS) January 4, 2020

A time lapse of the pyrocumulous clouds forming above the Currowan fire this evening. It was recorded at around 7pm January 4 from Suttons Forest looking toward Bowral.

Thanks to Christopher Mortimer.#nswfires #nswrfs https://t.co/cW1VxtNI9c — NSW RFS (@NSWRFS) January 4, 2020

Tο καιρικό αυτό φαινόμενο έχει καταγραφεί σε όλο τον κόσμο αλλά, συχνότερα είναι τα περιστατικά στην Αυστραλία, σύμφωνα με το Συμβούλιο για το Κλίμα της χώρας και έκθεση του το 2019.

Τα σύννεφα pyrocumulonimbus είναι ουσιαστικά μια καταιγίδα που σχηματίζεται από την δίνη καπνού μιας πυρκαγιάς, καθώς η έντονη θερμότητα από τη φωτιά προκαλεί γρήγορη άνοδο αέρα, αντλώντας ψυχρότερο αέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αυστραλιανού Γραφείου Μετεωρολογίας.

Just seen these while descend into Sydney... Don’t know much about how clouds form, but I guess possibly related to the #firecrisis #NSWbushfires. pic.twitter.com/9jjecp010B — Aidan Morrison (@QuixoticQuant) January 4, 2020

Καθώς το σύννεφο ανεβαίνει και στη συνέχεια ψύχεται στις χαμηλές θερμοκρασίες της ανώτερης ατμόσφαιρας, οι συγκρούσεις σωματιδίων πάγου στα ψηλότερα τμήματα του νέφους δημιουργούν ένα ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο μπορεί να απελευθερωθεί ως αστραπή.

Αυτά μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες αλλαγές στη συμπεριφορά των πυρκαγιών, κάνοντας πιο δύσκολη την καταπολέμησή τους ενώ μπορεί να προκαλέσει αστραπές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες πυρκαγιές. Το φαινόμενο είναι κάτι που ανησυχεί τους Πυροσβέστες με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.

Με πληροφορίες από Reuters