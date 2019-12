Ο φόβος να προκληθούν νέες πλημμύρες στη Βενετία είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση του 45% των κρατήσεων στα ξενοδοχεία, τις τελευταίες τριάντα ημέρες, έγινε σήμερα γνωστό από την ένωση ξενοδόχων της πόλης.

«Από τα μέσα Νοεμβρίου, μετά τις ιστορικές πλημμύρες, καταγράψαμε μια άνευ προηγουμένου πτώση (του αριθμού) των κρατήσεων. Αυτό δεν συνέβη ούτε μετά τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους» στη Νέα Υόρκη το 2001, σχολίασε ο πρόεδρος της ένωσης Βιτόριο Μπονατσίνι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

«Τον πρώτο μήνα, καταγράψαμε μια κορύφωση 45% των ακυρώσεων και χρειάστηκε να ματαιώσουμε εκδηλώσεις, συνέδρια, σημαντικές πρωτοβουλίες που είχαν προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο» σημείωσε.

