Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε στις τέσσερις τα ξημερώματα (05.00 ώρα Ελλάδας) την Αλβανία, όπως μεταδίδει το Αλβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΤΑ).

Την ίδια ώρα, αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών που διακομίζονται στα νοσοκομεία, ενώ εντείνεται η ανησυχία για εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτηρίων που καταστράφηκαν στο Δυρράχιο, κυρίως, και στα Τίρανα. Ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, από τις πρώτες κιόλας στιγμές βρέθηκε κοντά στους σεισμόπληκτους πολίτες και, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η Αλβανία επλήγη από ένα "κύμα" σεισμών, που όμοιό του δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν.

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/OBwC2CCbnr — Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019

#BreakingNews - Casualties are reported in Thumane area after 6.3 Mag #earthquake that hit #Albania early morning today. Rescue teams are trying to locate survivors under pic.twitter.com/yvoA7AzltU — Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) November 26, 2019

Το Associated Press επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της χώρας, για τον θάνατο ενός άνδρα από την επαρχία Κούρμπιν, που πήδηξε από παράθυρο του σπιτιού του για να σωθεί. Τρία θύματα καταπλακώθηκαν από κτίριο στο Δυρράχιο όπου έχει στηθεί τεράστια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτήριο την ώρα του σεισμού.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έχει καταγράψει αρκετούς μετασεισμούς, μεταξύ των οποίων και μια σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν σε υπαίθριους χώρους, μακριά από τα κτίρια.

«Είναι σημαντικό να εργαστούμε με αφοσίωση και επαγγελματισμό, για να σώσουμε κάθε ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται κάτω από τα ερείπια των κτηρίων και να βοηθήσουμε τους τραυματίες. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τους κατοίκους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και που χρειάζονται στέγαση»,τονίζεται στη γραπτή δήλωση του κ. Μέτα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Ο κ. Μέτα τονίζει επίσης ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς. Πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες μας θα μάθουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτήν την καταστροφή με αλληλεγγύη, κουράγιο και με κάθε τρόπο με τον οποίο μπορούν να φτάσουν στους τραυματίες αδελφούς και αδελφές μας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ