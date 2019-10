Η Τουρκία συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός στη βόρεια Συρία προκειμένου να αφήσει τις δυνάμεις συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG να αποσυρθούν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πένς από την Άγκυρα.

Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν για 120 ώρες και οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στη διευκόλυνση της ομαλής απόσυρσης των στρατευμάτων που καθοδηγούνται από τους Κούρδους σε περιοχή που η Τουρκία χαρακτήρισε ως "ασφαλή ζώνη" στα σύνορα, μεταδίδει το BBC και διεθνή πρακτορεία.

Ο Μάικ Πενς ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε μια συμφωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μια εκεχειρία διάρκειας 5 ημερών στη βορειοανατολική Συρία. Όπως εξήγησε, η Τουρκία θα παύσει για 120 ώρες τη στρατιωτική της επιχείρηση ώστε να επιτρέψει την απόσυρση των δυνάμεων των Κούρδων. Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, τόνισε.

Ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Τουρκία "πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε από τη συνάντηση" που είχε ο Πενς με τον Ερντογάν.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της αντιπροσωπείας που έστειλε στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μέλη της τουρκικής κυβέρνησης, ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα tweet έγραψε πως έρχονται σημαντικά νέα.

Ο Τραμ κάνει λόγο για «σπουδαία νέα» που έρχονται από την Τουρκία, ευχαριστεί τον Ερντογάν και υποστήριξε ότι εκατομμύρια ζωές θα σωθούν.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!