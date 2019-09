Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το σεισμολογικό παρατηρητήριο του Καντιλί, Ο σεισμός που έπληξε σήμερα την Κωνσταντινούπολη ήταν μεγέθους 5,7 Ρίχτερ, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Σηλυβρίας.

Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημίες ή τραυματισμούς. Φωτογραφίες πολιτών που δημοσιεύθηκαν στα social media δείχνουν πολύ κόσμο να έχει βγει στους δρόμους λίγα λεπτά μετά τη δόνηση. Tουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως σε κάποιες γειτονιές προκλήθηκε πανικός.

We have all evacuated the @trtworld building after an #earthquake shook the building. Local media are reporting it was a 5.7-5.9 magnitude quake.. #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/hol6wpDqc0