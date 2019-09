Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά από το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι που είχε γίνει τον περασμένο Ιούλιο.

O Τραμπ είχε κατηγορηθεί ότι πίεσε τον Ζελένσκι, με στόχο να δυσφημήσει τον γιο του Τζο Μπάιντεν, υποψήφιου για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να δώσει στην δημοσιότητα τα πρακτικά του τηλεφωνήματος, ενώ η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ανακοίνωνε την έναρξη επίσημης έρευνας με το ερώτημα της παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά από τον Ουκρανό ομόλογό του να διερευνηθεί η υπόθεση για το κατά πόσο ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκλεισε μία «έρευνα» που διεξάγονταν για εταιρεία που εμπλεκόταν και ο γιος του.

«Γίνεται συζήτηση για το γιο του Μπάιντεν, ότι ο Μπάιντεν σταμάτησε τη δίωξη και πολλοί άνθρωποι θέλουν να μάθουν τι έχει γίνει, οπότε ό,τι μπορείτε να κάνετε με τον Γενικό Εισαγγελέα θα ήταν υπέροχο. Ο Μπάιντεν κυκλοφορεί και καυχιέται λέγοντας ότι σταμάτησε τη δίωξη οπότε αν μπορείτε να το δείτε. Ακούγεται απαίσιο», είπε στο τηλεφώνημα ο Τραμπ, σύμφωνα με τη συνοπτική παρουσίαση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Τραμπ αναρωτιέται τώρα μέσω Twitter αν οι Δημοκρατικοί θα ζητήσουν συγγνώμη. «Θα έπρεπε. Ήταν μία τέλεια κλήση. Πιάστηκαν απροετοίμαστο», σημειώνει σε τιτίβισμά του.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!