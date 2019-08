H Γκρέτα Τούνμμπεργκ, η 16χρονη ακτιβίστρια για το κλίμα, αναμένεται να φθάσει σήμερα στη Νέα Υόρκη, ύστερα από ένα ταξίδι αρκετών ημερών με το ιστιοφόρο σκάφος μηδενικών εκπομπών άνθρακα, Malizia II.

Η Τούνμπεργκ έχει προγραμματίσει να συμμετάσχει στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

«Ισχυροί άνεμοι μας σπρώχνουν προς τα δυτικά . Προβλέπουμε να φθάσουμε στη μαρίνα του Νορθ Κόουβ, στο Μανχάταν, Νέα Υόρκη, το απόγευμα ή το βράδυ της Τρίτης» έγραψε η έφηβη ακτιβίστρια.

Strong winds are pushing us west. We expect to arrive at North Cove Marina in Manhattan, New York sometime Tuesday afternoon or evening. pic.twitter.com/kQ4zBXPrhJ