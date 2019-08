Πανικός επικρατεί αυτή την ώρα στο Ελ Πάσο του Τέξας, όπου σημειώθηκε αιματηρή επίθεση σε κατάστημα Walmart, μέσα σε εμπορικό κέντρο.

«Οι νεκροί είναι πολλοί», επιβεβαίωσε η διευθύντρια του δημάρχου της πόλης, μιλώντας στο CNN, ενώ διαβεβαίωσε πως οι ύποπτοι έχουν συλληφθεί, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Τέξας πάντως, έκανε λόγο για 15 με 20 θύματα, χωρίς να προσδιορίσει πόσοι είναι οι τραυματίες. Για την αιματηρή επίθεση έχουν συλληφθεί και κρατούνται συνολικά τρία άτομα.

Όλα ξεκίνησαν στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα), όταν σημειώθηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί σε κατάστημα Walmart, του εμπορικού κέντρου Cielo Vista Mall. Ήδη από τις πρώτες αναφορές υπήρχαν πληροφορίες για αρκετούς ένοπλους άνδρες και ανθρώπους πεσμένους στο πάτωμα του καταστήματος από τα πυρά.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο CBS News ότι ετοιμαζόταν να μπει στο κατάστημα όταν άκουσε τουλάχιστον δέκα πυροβολισμούς. Γρήγορα έσπευσαν στο σημείο ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις και αποκλείστηκε η γύρω περιοχή. Για την ώρα άγνωστο παραμένει το κίνητρο των δραστών.

Αρκετά άτομα έχουν μεταφερθεί σε γειτονικά νοσοκομεία και δέχονται τις πρώτες βοήθειες.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd

#Update: Just in - Situation at the shooting!



- At least 18 people shot.

- One person believed dead.

- Shooter still at large.

- Happened at a #Walmart in in the Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas.

- Massive police and rescue crew responds.

- Active crime scene avoid the area.