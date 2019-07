Άγνωστος άνοιξε πυρ σε φεστιβάλ τροφίμων στην Καλιφόρνια με τις πρώτες πληροφορίες αν κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και 11 τραυματίες.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε φεστιβάλ τροφίμων που διεξαγόταν μέσα σε πάρκο στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία και την ηλεκτρονική έκδοση των Νew York Times.

Kατά τις ίδιες πληροφορίες ένας ύποπτος έχει συλληφθεί από την αστυνομία, αναφέρει η εφημερίδα The New York Times, που επικαλείται μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης αυτής, σε απόσταση περίπου 48 χιλιομέτρων νότια του Σαν Χοσέ.

Terrifying scene at the Gilroy Garlic Festival. We’re about 40 minutes away from Gilroy, and we’ll bring you the latest as soon as we get on the ground. Until then, here’s what we know so far: https://t.co/iB1NNK0LJ4 #GilroyShooting #GilroyActiveShooter pic.twitter.com/6KXW1zlRwC