Η αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα πως επιβάλλει πρόστιμο ύψους 5 δισ. δολαρίων στο Facebook για τη χρήση των δεδομένων των χρηστών, μια υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως σκάνδαλο Cambridge Analytica.

Το πρόστιμο είναι αποτέλεσμα ενός διακανονισμού του Facebook με την επιτροπή, επειδή ο τεχνολογικός κολοσσός παραβίασε συμφωνία που είχε κάνει μαζί της το 2012, όπου είχε δεσμευθεί να μην δίνει δεδομένα χρηστών σε τρίτα μέρη χωρίς τη συναίνεση τους.

Τα 5 δισ. δολάρια είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλλει ποτέ η η επιτροπή σε εταιρεία τεχνολογίας, η ίδια η ανακοίνωση της επιτροπής κάνει λόγο για «πρωτοφανές πρόστιμο».

