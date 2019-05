Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στη δοκιμή πολλαπλών εκτοξευτήρων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και κατευθυνόμενων τακτικών όπλων μία ημέρα μετά την εκτόξευση πυραύλων μικρού βεληνεκούς, την πρώτη εδώ και ένα χρόνο.

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA διευκρίνισε ότι οι δοκιμές των εκτοξευτήρων πυραύλων πραγματοποιήθηκαν χθες Σάββατο υπό την επίβλεψη του ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ –Ουν.

«Στόχος των γυμνασίων αυτών ήταν να ελεγχθούν οι επιχειρησιακές ικανότητες και η ακρίβεια βολής των πολλαπλών εκτοξευτήρων ρουκετών μεγάλου διαμετρήματος και βεληνεκούς καθώς και των κατευθυνόμενων τακτικών όπλων», πρόσθεσε το πρακτορείο, σύμφωνα με το οποίο οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας.

Από την πλευρά του χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος για την επιθυμία του Κιμ Γιονγ-Ουν να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του. «Πιστεύω ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν αντιλαμβάνεται τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες της Βόρειας Κορέας και δεν θα κάνει τίποτα για να παρέμβει ή να τις τερματίσει», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Γνωρίζει επίσης ότι είμαι μαζί του και δεν θέλει να παραβεί την υπόσχεση που μου έδωσε. Θα υπάρξει συμφωνία!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!