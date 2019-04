Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στον Καθεδρικό της Παναγιάς των Παρισίων, στο Παρίσι.

Το γεγονός έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχει εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 19:50 (ώρα Ελλάδας) και ενδεχομένως συνδέεται με τις εργασίες συντήρησης που γίνονταν στο κτίριο.

Το τηλεοπτικό κανάλι France 2 μετέδωσε ότι η αστυνομία την θεωρεί «ατύχημα».

Λόγω των εργασιών ανακαίνισης στην εκκλησία την περασμένη εβδομάδα απομακρύνθηκαν από τον χώρο τα ορειχάλκινα αγάλματα.

