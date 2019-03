Συνεχίζεται η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας – Ισραήλ με τον γιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Γιαρ Νετανιάχου να επισημαίνει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Κωνσταντινούπολη δεν λέγεται Ινσταμπούλ.



Ο Γιαρ Νετανιάχου, απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, έγραψε κάτω από το Tweet του πατέρα του, το οποίο τον αποκαλούσε δικτάτορα: «Και να του υπενθυμίσω (του Ερντογάν) ότι η Ιστανμπούλ στην πραγματικότητα είναι μια πόλη με το όνομα Κωνσταντινούπολη. Η πρωτεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και το κέντρο του ορθόδοξου χριστιανισμού για περισσότερα από χίλια χρόνια πριν από την τουρκική κατοχή»

And I will remind him that Istanbul is actually a city called Constantinople! The capital of the Byzantine empire and center of orthodox Christianity for more then a thousand years before Turkish occupation! https://t.co/LIpPx8xqYX