Οι ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή μέχρι 1 εκατομμύριο δολάρια για πληροφορίες σχετικά με έναν από τους γιους του πρώην ηγέτη της Αλ Κάιντα Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Ο Χάμζα Μπιν Λάντεν αναδύεται ως ηγέτης της ισλαμιστικής μαχητικής ομάδας, λένε αξιωματούχοι και θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν.

Τα τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει μηνύματα που καλούν τους οπαδούς να επιτεθούν στις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους τους σε εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του.

Ο Χάμζα Μπιν Λάντεν, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι περίπου 30 ετών,χαρακτηρίστηκε επισήμως από τις ΗΠΑ ως παγκόσμιος τρομοκράτης πριν από δύο χρόνια.

Ο Χάμζα, θεωρείται πως είναι ο επιλεγμένος διάδοχος του Οσάμα μπιν Λάντεν, ιδρυτή του δικτύου στο οποίο επιρρίπτεται η ευθύνη για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ