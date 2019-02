Για μια «ξεχωριστή θέση στη κόλαση για όσους μεθόδευσαν το άτακτο Brexit» έκανε λόγο σήμερα ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δανέφερε ότι έχει εγκαταλείψει τις ελπίδες να σταματήσει το Brexit και δήλωσε σήμερα ότι η προτεραιότητα του είναι τώρα να αποφευχθεί ένα «φιάσκο» σε 50 ημέρες, εάν η Βρετανία αποχωρήσει χωρίς μια συμφωνία.

Διαβεβαιώνοντας τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Λίο Βαράντκαρ για την αλληλεγγύη όλων των υπόλοιπων κρατών-μελών, καθώς το Δουβλίνο επιμένει η Βρετανία να δώσει νομικές εγγυήσεις προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Τουσκ δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες ότι δεν βλέπει καμία δύναμη να έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση που τάσσονται «υπέρ του Brexit».

Ενώ η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ετοιμάζεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της ΕΕ αύριο στις Βρυξέλλες με την εντολή από τους Βρετανούς βουλευτές να εργαστεί εκ νέου επί της συμφωνίας αποχώρησης που συνήφθη με την ΕΕ τον Νοέμβριο, οι δηλώσεις του Τουσκ και του Βαράντκαρ απηχούν τα σχόλια άλλων Ευρωπαίων ηγετών που αποκλείουν τις αλλαγές στο κείμενο, περιλαμβανομένου και του «διχτυού ασφαλείας» στα ιρλανδικά σύνορα, του λεγόμενου «backstop».

«Ελπίζω ότι αύριο θα ακούσουμε από την πρωθυπουργό Μέι μια ρεαλιστική πρόταση για το πώς να τερματιστεί το αδιέξοδο», δήλωσε ο Τουσκ.

«Πιστεύω πραγματικά ότι είναι δυνατή μια κοινή λύση».

Ο Τουσκ δήλωσε, ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει εντείνει τον σχεδιασμό της για την αποχώρηση της Βρετανίας στις 29 Μαρτίου χωρίς μια νομική συμφωνία: «Μια αίσθηση ευθύνης μάς υποδεικνύει να προετοιμαστούμε για ένα ενδεχόμενο φιάσκο», δήλωσε.

Ξεχωριστή θέση στην κόλαση

Υιοθετώντας έναν μαχητικό τόνο, ο Τουσκ πρόσθεσε ότι σε αυτούς που προώθησαν το Brexit χωρίς να προσφέρουν ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς να τερματιστούν με ασφάλεια τα 46 χρόνια συμμετοχής στην ΕΕ τους αξίζει «μια ξεχωριστή θέση στην κόλαση».

«Αναρωτιόμουν πώς μοιάζει αυτό το ξεχωριστό μέρος στην κόλαση, που προορίζεται για αυτούς που προώθησαν το Brexit χωρίς ίχνος σχεδίου για το πώς να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια», δήλωσε ο Τουσκ.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.