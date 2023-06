Το τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα σύνθετων οργανικών μορίων στο σύμπαν

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε τα πλέον πρώιμα και πολύπλοκα οργανικά μόρια στο σύμπαν.

Οι αστρονόμοι με την βοήθεια του τηλεσκοπίου James Webb εντόπισαν τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα σύνθετων οργανικών μορίων στο σύμπαν, αναφέρει συγκεκριμένα μια νέα μελέτη.

Αυτές οι χημικές ουσίες - που μοιάζουν πολύ με αυτές που βρίσκονται στον καπνό στη Γη - βρίσκονται μέσα σε έναν πρώιμο γαλαξία που σχηματίστηκε όταν το σύμπαν βρισκόταν περίπου στο 10% της σημερινής του ηλικίας, σύμφωνα με τη μελέτη.

Τα μόρια με βάση τον άνθρακα, τεχνικά γνωστά ως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, βρίσκονται στα κοιτάσματα πετρελαίου και στον άνθρακα στη Γη, καθώς και στην αιθαλομίχλη.

«Τα μόρια που βρήκαμε δεν είναι απλά πράγματα όπως το νερό ή το διοξείδιο του άνθρακα», δήλωσε στο Space.com ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Τζάστιν Σπίλκερ, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο Texas A&M στο College Station. «Μιλάμε για μεγάλα, χνουδωτά μόρια με δεκάδες ή εκατοντάδες άτομα μέσα τους», ανέφερε.

Αυτά τα πολύπλοκα οργανικά μόρια είναι κοινά στο διάστημα, όπου συχνά συνδέονται με μικροσκοπικούς κόκκους σκόνης. Οι αστρονόμοι τα ερευνούν επειδή μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη βασικών λεπτομερειών της δραστηριότητας εντός των γαλαξιών. Για παράδειγμα, συμβάλλουν στο ρυθμό με τον οποίο ψύχεται το διαστρικό αέριο.

Ωστόσο, η ανίχνευση αυτών των μορίων σε πολύ μακρινούς γαλαξίες που σχηματίστηκαν όταν το σύμπαν ήταν σχετικά νεαρό, αποτελούσε πρόκληση, επειδή τα τηλεσκόπια ήταν περιορισμένα ως προς την ευαισθησία τους και ως προς το μήκος κύματος του φωτός που παρακολουθούσαν.

Τώρα, χρησιμοποιώντας το εξαιρετικά ισχυρό νέο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, ο Τζάστιν Σπίλκερ και οι συνεργάτες του εντόπισαν αυτά τα μόρια σε έναν γαλαξία γνωστό ως SPT0418-47 σε απόσταση μεγαλύτερη από 12 δισεκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι το σύμπαν μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά μεγάλα, πολύπλοκα μόρια πολύ γρήγορα μετά το Big Bang», δήλωσε ο ίδιος.

Δεδομένης της ακραίας απόστασης του SPT0418-47, το φως που εντόπισαν οι αστρονόμοι ξεκίνησε το ταξίδι του λιγότερο από 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια μετά το Big Bang. (Το σύμπαν έχει σήμερα ηλικία περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων ετών). «Αυτό παραμερίζει το παλιό ρεκόρ για ανιχνεύσεις όπως αυτή κατά περίπου ένα επιπλέον δισεκατομμύριο χρόνια», δήλωσε ο Τζάστιν Σπίλκερ.

Η ανακάλυψη έγινε με τη βοήθεια μιας στρέβλωσης στον ιστό του χωροχρόνου, γνωστής ως βαρυτικό φακό. Αποκαλείται και «μεγεθυντικός φακός του διαστήματος». Η μεγέθυνση αυτή συμβαίνει όταν δύο γαλαξίες βρίσκονται σε σχεδόν ευθεία γραμμή από την οπτική γωνία της Γης και το φως του γαλαξία στο βάθος παραμορφώνεται και μεγεθύνεται από το γαλαξία σε πρώτο πλάνο σχηματίζοντας ένα δακτύλιο, που είναι γνωστός ως δακτύλιος του Αϊνστάιν.

Facebook Twitter Φωτ.; space.com

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ανακάλυψε ότι η μάζα παραμορφώνει τον χωροχρόνο. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα ενός αντικειμένου, τόσο περισσότερο καμπυλώνεται ο χωροχρόνος γύρω από το αντικείμενο, και έτσι τόσο ισχυρότερη είναι η βαρυτική έλξη του αντικειμένου.

Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η βαρύτητα σημαίνει ότι μπορεί να κάμψει το φως σαν φακός, οπότε ένα ισχυρό βαρυτικό πεδίο, όπως αυτό που παράγεται από ένα τεράστιο σμήνος γαλαξιών, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας γιγάντιος μεγεθυντικός φακός.

New York: An international team of astronomers has detected complex organic molecules in the most distant galaxy to date using the next generation James Webb Space Telescope. The molecules, detected from the galaxy SPT0418-47 that is more than 12 billion light-years away, are fam pic.twitter.com/AIShgaAoq7