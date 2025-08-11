To νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google λειτουργεί ως δορυφόρος

Δορυφόροι που περιφέρονται γύρω από τη Γη για να συλλέγουν εικόνες και μετρήσεις έχουν βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον πλανήτη μας.

Ωστόσο, επειδή αυτές οι εικόνες προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές, μπορεί να είναι δύσκολο να συνδυαστούν σε μια ενιαία εικόνα.

Η μονάδα τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Google, DeepMind, ανακοίνωσε πρόσφατα ένα μοντέλο AI με την ονομασία AlphaEarth Foundations, που μπορεί να δημιουργήσει πολύ λεπτομερείς χάρτες της Γης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Η AlphaEarth Foundations λειτουργεί σαν ένας «εικονικός δορυφόρος» που χαρτογραφεί τον κόσμο «οπουδήποτε και οποτεδήποτε», δήλωσε ο Κρίστοφερ Μπράουν, ερευνητής μηχανικός στη Google DeepMind, σε συνέντευξη Τύπου τον Ιούλιο.

«Είτε πρόκειται για παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών, είτε για την καταγραφή της αποψίλωσης των δασών, είτε για την παρακολούθηση νέων κατασκευών, [οι ερευνητές] δεν χρειάζεται πλέον να βασίζονται σε έναν μόνο δορυφόρο που περνάει από πάνω. Τώρα έχουν ένα νέο είδος βάσης για γεωχωρικά δεδομένα», έγραψε η Google DeepMind σε ανακοίνωσή της τον προηγούμενο μήνα.

Το σύστημα συνδυάζει τρισεκατομμύρια εικόνες από δεκάδες δημόσιες πηγές, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων, σαρώσεων ραντάρ, τρισδιάστατης χαρτογράφησης με λέιζερ και προσομοιώσεων κλίματος. Χαρτογραφεί όλη την ξηρά και τα παράκτια ύδατα του πλανήτη.

Η Google ανέφερε ότι το μοντέλο μπορεί να παράγει αρκετά ακριβή δεδομένα για ένα οικοσύστημα σε επίπεδο περιοχής μόλις 10 τετραγωνικών μέτρων. Τα δεδομένα της AlphaEarth Foundations καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο αποθήκευσης σε σχέση με άλλα παρόμοια συστήματα AI, κάτι που καθιστά πιο πρακτική την ανάλυση σε μεγάλη κλίμακα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια των αρχικών δοκιμών της AlphaEarth Foundations με δεδομένα από το 2017 έως το 2024, ξεπέρασε παρόμοια μοντέλα AI στην αναγνώριση χρήσης γης και στην εκτίμηση επιφανειακών ιδιοτήτων, με μέσο ποσοστό σφάλματος 24% χαμηλότερο, όπως αναφέρεται σε μελέτη που δημοσίευσε η DeepMind.

Η Google ελπίζει ότι το μοντέλο θα βοηθήσει τους ερευνητές να μελετήσουν τις αλλαγές σε όλο τον πλανήτη σε τομείς όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η αποψίλωση των δασών, η αστική επέκταση και οι υδάτινοι πόροι.

Γιατί οι επιστήμονες χρειάζονται αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας και πώς η AI μπορεί να βοηθήσει

Η AlphaEarth Foundations αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης τάσης στην περιβαλλοντική επιστήμη, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη συνεχή ροή δορυφορικών παρατηρήσεων σε πρακτικά εργαλεία για τη μελέτη της Γης.

Τα δεδομένα υψηλής ανάλυσης και τακτικής ενημέρωσης βοηθούν τους ερευνητές να μετρούν με ακρίβεια τις περιβαλλοντικές αλλαγές και να κατανοούν τους παράγοντες που τις προκαλούν.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τον σχεδιασμό προστασίας του περιβάλλοντος και τη διαχείριση πόρων όπως το νερό και οι γεωργικές εκτάσεις.

Από το 2022, ο δορυφόρος Surface Water and Ocean Topography (SWOT) της NASA λαμβάνει υψηλής ευκρίνειας μετρήσεις ωκεανών, λιμνών, ταμιευτήρων και ποταμών που καλύπτουν πάνω από το 90% της επιφάνειας της Γης. Το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA δήλωσε ότι ο δορυφόρος μπορεί να παρατηρεί το νερό στην επιφάνεια της Γης με ανάλυση 10 φορές μεγαλύτερη από τις υπάρχουσες τεχνολογίες.

Την ίδια στιγμή, ο δορυφόρος EarthCARE της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), που εκτοξεύτηκε το 2024, μελετά πώς τα σύννεφα και τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα επηρεάζουν τη θερμοκρασία της Γης.

Πολλά από τα δεδομένα της Google DeepMind προέρχονται επίσης από μακροχρόνιες αποστολές της NASA και της ESA, όπως οι δορυφόροι Landsat, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) και το στόλο Sentinel, που παρακολουθούν τη βλάστηση, τις ακτές, τα υδάτινα σώματα, το χιόνι και τους πάγους.

Η Google αναφέρει ότι το μοντέλο της έχει ήδη δοκιμαστεί από περισσότερους από 50 οργανισμούς παγκοσμίως για παρακολούθηση οικοσυστημάτων και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Για παράδειγμα, μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία στη Βραζιλία, γνωστή ως MapBiomas, χρησιμοποιεί τα δεδομένα της AlphaEarth Foundations για να κατανοήσει καλύτερα τις γεωργικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του τροπικού δάσους του Αμαζονίου.

Τα ετήσια σύνολα δεδομένων του μοντέλου έχουν δώσει στην ομάδα «νέες επιλογές για να δημιουργεί χάρτες πιο ακριβείς, λεπτομερείς και γρήγορους στην παραγωγή, κάτι που πριν δεν ήταν εφικτό», δήλωσε ο Τάσος Αζεβέδο, ιδρυτής του MapBiomas, σε δήλωση της Google.

Η Google ανακοινώνει ότι θα διαθέσει αυτά τα δεδομένα μέσω της πλατφόρμας Google Earth Engine, προωθώντας περαιτέρω έρευνα.

Με πληροφορίες από euronews.com