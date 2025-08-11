«Ο ανεμιστήρας δεν σε δροσίζει, απλά σε ξεγελάει», λέει ερευνήτρια του Harvard

Ο ανεμιστήρας δεν μας δροσίζει, απλώς «μας ξεγελάει», σύμφωνα με τη Δρ. Trisha Pasricha, MD, γαστρεντερολόγο και ερευνήτρια στο Harvard Medical School.

Με την ιδιότητα της αρθρογράφου της στήλης Ask a Doctor για την εφημερίδα The Washington Post, η γιατρός εξήγησε σε νέο βίντεο, ότι ο ανεμιστήρας, δεν μας δροσίζει στην πραγματικότητα όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, αλλά μας κάνει να αισθανόμαστε ότι μας δροσίζει.

Πιο αναλυτικά, η Δρ. Trisha Pasricha εξηγεί:

«Λυπάμαι, αλλά ο ανεμιστήρας σου δεν σε δροσίζει πραγματικά. Δεν υπάρχει ουσιαστικό όφελος από τη χρήση του. Οι ανεμιστήρες σίγουρα μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο δροσερά, αλλά η λέξη–κλειδί είναι "αισθανόμαστε'. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι οι ανεμιστήρες κάνουν ελάχιστα, πέρα από το να ξεγελούν τον εγκέφαλό μας ώστε να πιστεύει ότι δεν πλησιάζουμε την εξάντληση λόγω ζέστης. Και όταν η θερμοκρασία είναι πραγματικά καυτή, οι ανεμιστήρες μπορεί στην πραγματικότητα να μας κάνουν να νιώθουμε πιο ζεστά».

Στη συνέχεια, η ίδια έδωσε μερικά tips σε όσους δεν μπορούν να δροσιστούν με κλιματιστικό και διαθέτουν μόνο ανεμιστήρα.

«Αν δεν μπορείς να βρεθείς σε χώρο με κλιματισμό, κάνε αυτό πριν ανοίξεις τον ανεμιστήρα: βρέξε πρώτα το δέρμα σου. Χρησιμοποίησε ένα μπουκάλι ψεκασμού, ένα σφουγγάρι ή -ακόμα καλύτερα- βρέξε ολόκληρη την μπλούζα σου. Ο συνδυασμός ανεμιστήρα και βρεγμένου δέρματος -αλλά όχι ο ανεμιστήρας μόνος του- μπορεί να μειώσει την καταπόνηση από τη ζέστη σε θερμοκρασίες έως και 46°C» αναφέρει και εξηγεί στην πορεία, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το οποίο προτείνει.

«Να τι συμβαίνει: Οι ανεμιστήρες αυξάνουν την ταχύτητα του αέρα, κάτι που στην πραγματικότητα μας κάνει να απορροφούμε περισσότερη ξηρή θερμότητα και να αφυδατωνόμαστε περισσότερο. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο με την ηλικία, καθώς όσο μεγαλώνουμε χάνουμε την ικανότητα να ιδρώνουμε τόσο αποτελεσματικά, κάτι που κανονικά θα μας δρόσιζε. Εκεί είναι που βοηθά το βρέξιμο του δέρματος -μας επιτρέπει να αποβάλλουμε θερμότητα αλλά χωρίς να αφυδατωνόμαστε, γιατί δεν παράγουμε πραγματικά περισσότερο ιδρώτα για να το πετύχουμε αυτό».

