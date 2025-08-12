Εβδομαδιαία ένεση για τη νόσο Πάρκινσον μπορεί να βάλει τέλος στην καθημερινή λήψη χαπιών

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας ανέπτυξαν μια νέα θεραπευτική μέθοδο για τη νόσο Πάρκινσον, η οποία θα μπορούσε να απαλλάξει τους ασθενείς από την ανάγκη λήψης πολλών χαπιών κάθε μέρα.

Μετά από δύο χρόνια ερευνών, δημιούργησαν μια ένεση μακράς διάρκειας που συνδυάζει τις δραστικές ουσίες Λεβοντόπα και Καρβιντόπα σε μία δόση, η οποία απελευθερώνει σταδιακά το φάρμακο στον οργανισμό για επτά ημέρες. Η μέθοδος αυτή στοχεύει να αντικαταστήσει τα τρία ή τέσσερα χάπια που λαμβάνουν καθημερινά οι περισσότεροι ασθενείς.

Η νόσος Πάρκινσον, η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική πάθηση μετά το Αλτσχάιμερ, επηρεάζει περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, με τους άνδρες να έχουν 1,5 φορά περισσότερες πιθανότητες διάγνωσης σε σχέση με τις γυναίκες. Η θεραπεία απαιτεί αυστηρή τήρηση των ωραρίων λήψης φαρμάκων, καθώς η παράλειψη ακόμη και μίας δόσης μπορεί να οδηγήσει σε έντονα κινητικά προβλήματα.

Η νέα ένεση δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε ανθρώπους, ωστόσο οι ερευνητές ετοιμάζονται να ξεκινήσουν πειράματα σε ζώα τους επόμενους μήνες. Αν αποδειχθεί αποτελεσματική, εκτιμάται ότι θα μειώσει τον κίνδυνο πτώσεων και θα δώσει στους ασθενείς μεγαλύτερη ελευθερία στην καθημερινότητά τους.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Parkinson’s Australia, Ολίβια Νασάρις, χαρακτήρισε την εξέλιξη «game-changer» για τους πάσχοντες, τονίζοντας ότι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Με πληροφορίες από Euronews

