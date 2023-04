James Webb: Κατέγραψε τη σύγκρουση δύο γαλαξιών - Λάμψη όσο ένα τρισ. ήλιοι

Τη σύγκρουση δύο σπειροειδών γαλαξιών κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, με την εικόνα να είναι εντυπωσιακή ως προς τη λεπτομέρειά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγκρουση των δύο γαλαξιών, που μαζί είναι γνωστοί με το όνομα Arp 220, δημιούργησε μια υπέρυθρη λάμψη η οποία είναι τόσο φωτεινή όσο ένα τρισεκατομμύριο ήλιοι. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η ένταση της λάμψης, η φωτεινότητα του γαλαξία μας (του Milky Way) ισοδυναμεί περίπου με 10 δισεκατομμύρια ήλιους.

Η κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας και το όργανο μέσης υπέρυθρης ακτινοβολίας του τηλεσκοπίου κατέγραψαν τη σύνθετη εικόνα. Το Arp 220 βρίσκεται σε απόσταση 250 εκατομμυρίων ετών φωτός στον αστερισμό Serpens και είναι το φωτεινότερο από τα τρία γαλαξιακά συγχωνεύματα που βρίσκονται πιο κοντά στη Γη.

Αυτοί οι δύο γαλαξίες άρχισαν να συγκρούονται πριν από περίπου 700 εκατομμύρια χρόνια, και καθώς το αέριο και η σκόνη συνδυάστηκαν, δημιουργήθηκε μια τεράστια λάμψη που θυμίζει τη γέννηση άστρου.

Υπάρχουν περίπου 200 τεράστια αστρικά σμήνη συγκεντρώνονται στη γεμάτη σκόνη περιοχή αυτή, με διάμετρο 5.000 ετών φωτός, ίση δηλαδή με το 5% της διαμέτρου του Milky Way.

Ωστόσο, σε αυτή τη «μικρή» περιοχή υπάρχει ποσότητα αερίου ίση με όλο το αέριο που υπάρχει σε ολόκληρο τον γαλαξία μας.

Arp 220 is an ultra-luminous infrared galaxy (ULIRG) that emits 300 times more light than the Milky Way. It also happens to glow brightest in infrared light, Webb's specialty: https://t.co/EF5ygizgyA pic.twitter.com/KRgQ03DI3e