ΤECH & SCIENCE

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Τech & Science

Η Microsoft «σκοτώνει» το Lens – Αντικαθίσταται από το Copilot AI

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση , η εφαρμογή θα αποσυρθεί από iOS και Android στις 15 Σεπτεμβρίου 2025

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Microsoft «σκοτώνει» το Lens – Αντικαθίσταται από το Copilot AI Facebook Twitter
0

Μετά από μια δεκαετία λειτουργίας, η Microsoft ανακοίνωσε την οριστική απόσυρση της εφαρμογής Microsoft Lens, του δημοφιλούς mobile scanner που μετέτρεπε έγγραφα, αποδείξεις, επαγγελματικές κάρτες και σημειώσεις σε ψηφιακά αρχεία με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση υποστήριξης, η εφαρμογή θα αποσυρθεί από iOS και Android στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ στις 15 Νοεμβρίου θα αφαιρεθεί από το App Store και το Google Play. Οι χρήστες θα μπορούν να συνεχίσουν τις σαρώσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025, οπότε και η δυνατότητα αυτή θα σταματήσει οριστικά. Τα ήδη αποθηκευμένα αρχεία θα παραμένουν διαθέσιμα στη συσκευή, όσο η εφαρμογή παραμένει εγκατεστημένη.

Η Lens, που πρωτοεμφανίστηκε το 2015 (ως Office Lens), ξεχώρισε επειδή πρόσφερε δωρεάν πλήρη λειτουργικότητα, χωρίς συνδρομές ή κρυφές χρεώσεις, κάτι σπάνιο για το σημερινό οικοσύστημα εφαρμογών. Υποστήριζε εξαγωγή σε PDF, Word, PowerPoint, Excel και εικόνες, με ενσωματωμένα φίλτρα βελτίωσης και δυνατότητα αποθήκευσης σε Microsoft apps, online υπηρεσίες ή στο ρολό της κάμερας.

Η αντικατάσταση της εφαρμογής από το Microsoft 365 Copilot προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το νέο εργαλείο στερείται πολλών δυνατοτήτων της Lens — όπως η άμεση αποθήκευση σε OneNote ή η ανάγνωση κειμένου μέσω Immersive Reader.

Παρά την ηλικία της, η Lens παραμένει δημοφιλής, με περισσότερες από 322.000 λήψεις τον τελευταίο μήνα και συνολικά 92,3 εκατ. downloads από το 2017, σύμφωνα με την Appfigures. Η Microsoft δεν έχει σχολιάσει ακόμη επίσημα την απόφαση.
 

Τech & Science

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η έλλειψη σεξουαλικών επαφών μπορεί να έχει θανάσιμες συνέπειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τech & Science / Η έλλειψη σεξουαλικών επαφών μπορεί να έχει θανάσιμες συνέπειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η μελέτη πάνω σε 14.500 ενήλικες έδειξε ότι οι γυναίκες με σπάνια σεξουαλική δραστηριότητα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου μέσα στην επόμενη δεκαετία σε σύγκριση με εκείνες που είχαν συχνότερες επαφές
LIFO NEWSROOM
Η ξαφνική διακοπή άσκησης αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, δείχνει μελέτη

Τech & Science / Η ξαφνική διακοπή άσκησης αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, δείχνει μελέτη

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απροσδόκητα γεγονότα, όπως τραυματισμοί ή πανδημικά lockdown, μπορούν να οδηγήσουν σε ξαφνική διακοπή της άσκησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακής δυσλειτουργίας
LIFO NEWSROOM
Νέα χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Τech & Science / Νέο χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Η Eli Lilly ανακοίνωσε ότι το νέο χάπι απώλειας βάρους orforglipron βοήθησε τους συμμετέχοντες να χάσουν κατά μέσο όρο 12% του σωματικού τους βάρους σε 72 εβδομάδες, με παράλληλα οφέλη στην υγεία.
LIFO NEWSROOM
Ψύχωση με την τεχνητή νοημοσύνη: Πώς το ChatGPT οδηγεί χρήστες σε παράξενες ψευδαισθήσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Τech & Science / Ψύχωση με την τεχνητή νοημοσύνη: Πώς το ChatGPT οδηγεί χρήστες σε παράξενες ψευδαισθήσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Η αύξηση φαινομένων «ψύχωσης με την τεχνητή νοημοσύνη» όπου το ChatGPT ενθαρρύνει ψευδαισθήσεις και ψευδείς θεωρίες σε χρήστες, με ειδικούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής εμπιστοσύνης σε τεχνητή νοημοσύνη
LIFO NEWSROOM
Διαρροή ιδιωτικών συνομιλιών του ChatGPT στο Google

Τech & Science / Διαρροή ιδιωτικών συνομιλιών του ChatGPT στο Google

Πολλοί χρήστες συνειδητοποίησαν έκπληκτοι ότι περιεχόμενο που θεωρούσαν ιδιωτικό - όπως αιτήσεις εργασίας, επιχειρηματικά σχέδια, κομμάτια κώδικα ή ακόμα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομέν - ήταν ξαφνικά δημόσια προσβάσιμο με ένα απλό κλικ
LIFO NEWSROOM
Σουηδία: Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται το ChatGPT για «μια δεύτερη γνώμη» στις πολιτικές του αποφάσεις

Τech & Science / Σουηδία: Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται το ChatGPT για «μια δεύτερη γνώμη» στις πολιτικές του αποφάσεις

«Όσο περισσότερο βασίζεται στη τεχνητή νοημοσύνη για απλά ζητήματα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να υπερεμπιστευτεί το σύστημα. Πρέπει να απαιτήσουμε αξιοπιστία. Δεν ψηφίσαμε το ChatGPT»
LIFO NEWSROOM
Θέλει να γίνει το Android των ανθρωποειδών ρομπότ: H OpenMind υπόσχεται επανάσταση στη συμβίωση ανθρώπου–μηχανής

Τech & Science / Θέλει να γίνει το Android των ανθρωποειδών ρομπότ: H OpenMind υπόσχεται επανάσταση στη συμβίωση ανθρώπου–μηχανής

Με λογισμικό ανοικτού κώδικα που επιτρέπει στα ρομπότ να επικοινωνούν, να μαθαίνουν και να συνυπάρχουν, η νεοφυής εταιρεία από τη Silicon Valley φιλοδοξεί να γίνει το λειτουργικό σύστημα των ανθρωποειδών ρομπότ της επόμενης εποχής.
LIFO NEWSROOM
 
 