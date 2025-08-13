Άνοια: Πώς θα μπορούσαν οι γάτες να βοηθήσουν στην αντιμετώπισή της;

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γάτες αναπτύσσουν άνοια με παρόμοιο τρόπο όπως οι άνθρωποι - γεγονός που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσε να τους βοηθήσει να διερευνήσουν νέες θεραπείες για την ασθένεια.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου πραγματοποίησαν νεκροτομικές εξετάσεις σε εγκεφάλους 25 γατών, όλες εκ των οποίων είχαν εμφανίσει συμπτώματα αιλουροειδούς άνοιας.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν σύγχυση, διαταραχές στον κύκλο ύπνου, πιο συχνή φωνητική έκφραση και αποφυγή της άμμου υγιεινής, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο European Journal of Neuroscience.

Χρησιμοποιώντας ισχυρές μικροσκοπικές απεικονίσεις, οι ερευνητές εντόπισαν συσσώρευση πλακών αμυλοειδούς-βήτα στον εγκέφαλο των γατών. Οι πλάκες αυτές είναι μια τοξική πρωτεΐνη που επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να επικοινωνεί και να αποθηκεύει πληροφορίες, και αποτελούν χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Γάτες και σκύλοι συμβάλλουν στην υγιή γήρανση προφυλάσσοντας από τη γνωστική παρακμή

«Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν τις εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ της άνοιας στις γάτες και της νόσου Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους», δήλωσε ο Robert McGeachan, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και λέκτορας στην κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

«Επειδή οι γάτες αναπτύσσουν φυσιολογικά αυτές τις εγκεφαλικές αλλοιώσεις, μπορεί να αποτελούν πιο ακριβές μοντέλο της νόσου από τα παραδοσιακά εργαστηριακά ζώα, προσφέροντας τελικά οφέλη και στα δύο είδη και στους φροντιστές τους», πρόσθεσε.

Συνήθως, οι επιστήμονες μελετούν την άνοια σε γενετικά τροποποιημένα τρωκτικά, τα οποία δεν αναπτύσσουν φυσιολογικά το σύνδρομο.

Ωστόσο, η άνοια στις γάτες είναι το «ιδανικό φυσικό μοντέλο για το Αλτσχάιμερ», δήλωσε η Danièlle Gunn-Moore, καθηγήτρια ιατρικής αιλουροειδών στην ίδια σχολή. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο προχωρημένη κατανόηση της πορείας της νόσου και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών στο μέλλον, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Η αιλουροειδής άνοια είναι τόσο οδυνηρή για τη γάτα όσο και για τον άνθρωπό της», ανέφερε η Gunn-Moore. «Μέσα από τέτοιες μελέτες θα καταλάβουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής της».

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ευθυνόμενη για περίπου το 60% έως 70% των περιπτώσεων.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, ορισμένα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους να διαχειριστούν τα συμπτώματα.

Με πληροφορίες από euronews.com