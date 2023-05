NASA: Εντυπωσιακές εικόνες του διαστήματος, μετά από συνδυασμό ακτίνων X με υπέρυθρες

Νέες εικόνες που συνδυάζουν δεδομένα από το παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra της NASA και το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb δόθηκαν στην δημοσιότητα.

Το Chandra της NASA παρατηρεί τις ακτίνες Χ από κοσμικά αντικείμενα, ενώ το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb είναι ευαίσθητο στο υπέρυθρο φως.

Αυτές οι τέσσερις νέες σύνθετες εικόνες δείχνουν πώς αυτά τα δύο τηλεσκόπια παρατηρούν διαφορετικούς τύπους φαινομένων.

Αυτή η σύνθεση περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς γαλαξίες, ένα νεφέλωμα όπου σχηματίζονται αστέρια και ένα σμήνος αστέρων σε έναν κοντινό γαλαξία.

Κάθε εικόνα συνδυάζει τις ακτίνες-Χ του Chandra - μια μορφή φωτός υψηλής ενέργειας - με υπέρυθρα δεδομένα από εικόνες του Webb που είχαν ήδη κυκλοφορήσει, οι οποίες είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Χρησιμοποιούνται επίσης δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA (οπτικό φως) και το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer που έχει αποσυρθεί (υπέρυθρη ακτινοβολία), καθώς και από το XMM-Newton της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ακτίνες Χ), αλλά και από το τηλεσκόπιο Νέας Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (οπτική ακτινοβολία).

Αυτά τα κοσμικά θαύματα και οι λεπτομέρειες γίνονται διαθέσιμα με την αντιστοίχιση των δεδομένων σε χρώματα που μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος, αναφέρει η NASA.

Το NGC 346 είναι ένα σμήνος αστέρων σε έναν κοντινό γαλαξία, το Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου, σε απόσταση περίπου 200.000 ετών φωτός από τη Γη. Το Webb δείχνει βέλη αερίου και σκόνης που τα αστέρια και οι πλανήτες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη κατά τον σχηματισμό τους. Το μωβ νέφος στα αριστερά που φαίνεται με το Chandra είναι τα απομεινάρια μιας έκρηξης σουπερνόβα από ένα τεράστιο άστρο.

Ο NGC 1672 είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας, τον οποίο όμως οι αστρονόμοι κατηγοριοποιούν ως ραβδωτό σπειροειδή. Στις περιοχές κοντά στα κέντρα τους, οι βραχίονες των ραβδωτών σπειροειδών γαλαξιών είναι ως επί το πλείστον σε μια ευθεία ζώνη αστεριών κατά μήκος του κέντρου που περικλείει τον πυρήνα, σε αντίθεση με άλλους σπειροειδείς που έχουν βραχίονες που συστρέφονται μέχρι τον πυρήνα τους.

Τα δεδομένα του Chandra αποκαλύπτουν συμπαγή αντικείμενα όπως αστέρες νετρονίων ή μαύρες τρύπες που τραβούν υλικό από συνοδούς αστέρες, καθώς και υπολείμματα αστέρων που έχουν εκραγεί.

Το Messier 16, επίσης γνωστό ως νεφέλωμα Αετού, είναι μια διάσημη περιοχή του ουρανού που συχνά αναφέρεται ως «Στήλες της Δημιουργίας» . Η εικόνα του Webb δείχνει τις σκοτεινές στήλες αερίου και σκόνης που καλύπτουν τα λίγα εναπομείναντα νεαρά αστέρια που μόλις σχηματίζονται. Οι πηγές Chandra, που μοιάζουν με κουκκίδες, είναι νεαρά άστρα που εκπέμπουν άφθονες ποσότητες ακτίνων Χ.

Ο Messier 74 είναι επίσης ένας σπειροειδής γαλαξίας -όπως ο γαλαξίας μας- που τον βλέπουμε απευθείας από το πλεονεκτικό μας σημείο στη Γη. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 32 εκατομμυρίων ετών φωτός. Ο Messier 74 έχει το παρατσούκλι «Γαλαξίας Φάντασμα» επειδή είναι σχετικά αμυδρός, γεγονός που τον καθιστά δυσκολότερο να εντοπιστεί με μικρά τηλεσκόπια από άλλους γαλαξίες του διάσημου καταλόγου του Charles Messier από τον 18ο αιώνα.

Το Webb σκιαγραφεί το αέριο και τη σκόνη στο υπέρυθρο σκέλος, ενώ τα δεδομένα του Chandra προβάλλουν τη δραστηριότητα υψηλής ενέργειας από τα αστέρια στα μήκη κύματος των ακτίνων Χ.

