NASA: Το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ «έδειξε» τρεις εξωπλανήτες

Μια ομάδα αστροφυσικών και άλλων επιστημόνων εντόπισε κάποιους από τους τελευταίους πλανήτες που μπορεί να παρατηρήθηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ της NASA .

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν δεκαετούς αποστολής του το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ «έδωσε» στους αστρονόμους πολλές πληροφορίες, ενώ λίγο πριν ολοκληρώσει την αποστολή του παρείχε σημαντικά στοιχεία για τρεις νέους εξωπλανήτες.

Η έρευνα, που διεξήχθη με τη βοήθεια πολιτών-ερασιτεχνών αστρονόμων, δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Monthly Notices» της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ εκτοξεύτηκε τον Μάρτιο του 2009. Ο αρχικός στόχος της αποστολής ήταν η συνεχής παρακολούθηση ενός τμήματος του ουρανού στους βόρειους αστερισμούς Cygnus και Lyra. Αυτή η μακρά περίοδος παρατηρήσεων επέτρεψε στον δορυφόρο να παρακολουθήσει τις αλλαγές στην αστρική φωτεινότητα που προκαλούν οι πλανήτες.

Μετά από τέσσερα χρόνια, το τηλεσκόπιο είχε παρατηρήσει πάνω από 150.000 αστέρια και είχε εντοπίσει χιλιάδες πιθανούς εξωπλανήτες. Ήταν η πρώτη αποστολή της NASA που βρήκε έναν κόσμο μεγέθους Γης σε τροχιά εντός της κατοικήσιμης ζώνης του άστρου του.

Πέρα από το ηλιακό μας σύστημα έχουν επιβεβαιωθεί περισσότεροι από 5.000 πλανήτες και οι περισσότεροι από τους μισούς ανακαλύφθηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ της NASA. Λίγο πριν σιγήσει τον Οκτώβριο του 2018, το τηλεσκόπιο συνέχισε να καταγράφει τη φωτεινότητα των άστρων και μια ομάδα επιστημόνων από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης και το Πανεπιστήμιο του Ουινσκόνσιν, ερεύνησε τα υψηλής ποιότητας δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας του και εντόπισε τρία αστέρια, στο ίδιο μέρος του ουρανού, η φωτεινότητα των οποίων φάνηκε να εξασθενεί για λίγο. Όπως διαπίστωσαν, δύο από τα άστρα «φιλοξενούν» από έναν πλανήτη, ενώ το τρίτο έναν «υποψήφιο» πλανήτη που δεν έχει ακόμη επαληθευτεί.

Οι ερευνητές παρουσίασαν τις παρατηρήσεις τους στην ομάδα ερασιτεχνών και επαγγελματιών αστρονόμων «Visual Survey Group», που αναζητούν με το μάτι εξωπλανήτες σε δορυφορικά δεδομένα. Η ομάδα πέρασε μερικές ημέρες εξετάζοντας αποτελεσματικά τις καμπύλες φωτός περίπου 33.000 αστεριών, που κατέγραψε το Κέπλερ. Ήταν δεδομένα που συνέλεξε το τηλεσκόπιο μόλις μία εβδομάδα πριν αρχίσει να χάνει τα καύσιμά του. Ακόμα και με αυτά τα λίγα δεδομένα, η ομάδα κατάφερε να εντοπίσει μια μοναδική διέλευση σε τρία διαφορετικά αστέρια.

Στη συνέχεια οι επαγγελματίες αστρονόμοι εξέτασαν τις τελευταίες, χαμηλότερης ποιότητας παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου, οι οποίες ελήφθησαν τις τελευταίες έντεκα ημέρες λειτουργίας του για να δουν αν μπορούσαν να εντοπίσουν επιπλέον διελεύσεις στα ίδια τρία άστρα, απόδειξη ότι ένας πλανήτης περιφέρεται περιοδικά γύρω από το άστρο του. Αυτή η έρευνα επιβεβαίωσε τους δύο πλανήτες.

Ο ένας πλανήτης είναι ο Κ2-416 b που έχει περίπου 2,6 φορές το μέγεθος της Γης και περιστρέφεται γύρω από το άστρο του περίπου κάθε 13 ημέρες. Ο δεύτερος, ο Κ2-417 b, είναι ένας ελαφρώς μεγαλύτερος πλανήτης που έχει λίγο περισσότερο από τρεις φορές το μέγεθος της Γης και περιστρέφεται γύρω από το άστρο του κάθε εξίμιση ημέρες. Και οι δύο πλανήτες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 400 ετών φωτός από τη Γη.

Ο υποψήφιος πλανήτης (EPIC 246251988 b) είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις με μέγεθος σχεδόν τετραπλάσιο της Γης, περιφέρεται γύρω από το άστρο του σε περίπου δέκα ημέρες και βρίσκεται λίγο πιο μακριά, 1.200 έτη φωτός από τη Γη.

«Βρήκαμε τους τελευταίους ίσως πλανήτες που ανακάλυψε ποτέ το Κέπλερ, σε δεδομένα που ελήφθησαν, ενώ το διαστημικό σκάφος έτρεχε κυριολεκτικά με αναθυμιάσεις», λέει ο καθηγητής Άντριου Βάντερμπεργκ από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

A team of astrophysicists and citizen scientists have identified what may be some of the final planets NASA’s retired Kepler observed during its nearly decade-long mission. They were found in the last data obtained as the telescope was running out of fuel. https://t.co/Done2WJAqw pic.twitter.com/Ax8VqCu0ew