James Webb: Εντόπισε αρχαίο παγωμένο νερό σε κομήτη κοντά στη Γη

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε έναν κομήτη πλούσιο σε νερό, εντός του ηλιακού μας συστήματος, όπως ανακοίνωσε η NASA.

Το εύρημα μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του μυστηρίου για το πώς η Γη απέκτησε το νερό της, δήλωσε η ερευνητική ομάδα σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου στο περιοδικό Nature.

Το αντικείμενο που ονομάστηκε κομήτης Read, περιβάλλεται από μια ομίχλη αερίου και σκόνης. Όταν το τηλεσκόπιο ανέλυσε αυτή την ομίχλη χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο όργανο υπέρυθρης ακτινοβολίας που ανιχνεύει θερμότητα, διαπίστωσε ότι το αέριο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από υδρατμούς.

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η καρδιά του κομήτη περιέχει πιθανότατα παγωμένο νερό από το πρώιμο ηλιακό σύστημα, και για την ακρίβεια 4,5 δισεκατομμυρίων χρόνων.

Ο κομήτης Read είναι γνωστός ως κομήτης της κύριας ζώνης. Αυτά τα σπάνια αντικείμενα βρίσκονται μέσα στη ζώνη αστεροειδών μεταξύ του Άρη και του Δία. Όπως και οι κανονικοί κομήτες, πιστεύεται ότι περιέχουν πάγους που αποτελούνται από μια μεγάλη ποικιλία στοιχείων.

Οι επιστήμονες έχουν μέχρι σήμερα ανιχνεύσει παγωμένο νερό στο εσωτερικό κομητών στα πέρατα του ηλιακού συστήματος, όπως στη ζώνη Kuiper και στο νέφος Oort, που βρίσκεται πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, αρκετά τρισεκατομμύρια μίλια από τη Γη. Γ ανακάλυψη του κομήτη Read επιβεβαιώνει ότι ο πάγος νερού από το πρώιμο ηλιακό σύστημα μπορεί να διατηρηθεί πολύ πιο κοντά στον ήλιο , γεγονός που οι αστρονόμοι είχαν προβλέψει εδώ και καιρό, αλλά ποτέ δεν είχαν αποδείξει.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το επόμενο βήμα θα είναι η αποστολή ενός ανιχνευτή στη ζώνη των αστεροειδών με την ελπίδα να συλλέξει φυσικά δείγματα από τον κομήτη Read και άλλους κομήτες της κύριας ζώνης όπως αυτός.

