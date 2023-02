Σεξισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι παθαίνει ο αλγόριθμος όταν «αντικρίζει» γυναικείο σώμα;

ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΙΑ ΟΤΙ οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι περιεχόμενο που τα ίδια τα μέσα, δηλαδή οι αλγόριθμοί τους, αποφασίζουν αν επιτρέπεται να μοιραστεί ή αν πρέπει να «κατέβει» ή και να αποκλειστεί ο χρήστης του λογαριασμού.

Αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που αναπτύχθηκαν από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της Google και της Microsoft, προορίζονται για την προστασία των χρηστών, εντοπίζοντας βίαιες ή πορνογραφικές εικόνες, ώστε οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να μπορούν να τις αποκλείσουν. Οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι τα δικά τους εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν επίσης να ανιχνεύσουν την «προκλητικότητα» ή το πόσο σεξουαλικά υποβλητική είναι μια εικόνα. Με αυτή την ταξινόμηση, οι πλατφόρμες –συμπεριλαμβανομένων των Instagram και LinkedIn– μπορούν να καταστείλουν αυτές τις δυνητικά ακατάλληλες εικόνες.

Αυτό το δεδομένο παρακίνησε δύο δημοσιογράφους του «Guardian» να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να αναλύσουν εκατοντάδες φωτογραφίες ανδρών και γυναικών με εσώρουχα, ρούχα γυμναστικής, φωτογραφίες μερικώς γυμνών σωμάτων κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων, για να διαπιστώσουν κατόπιν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «διάβαζε» αυτές τις φωτογραφίες ως «σεξουαλικά υποβλητικές».

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον, όμως, ήταν ότι τις ίδιες αυτές φωτογραφίες ο αλγόριθμος έτεινε να τις «χαρακτηρίζει» σέξι, πικάντικες ή και ακατάλληλες όταν απεικόνιζαν γυναικεία σώματα.

Το αποτέλεσμα; Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αξιοποιούν αυτούς ή παρόμοιους αλγόριθμους έχουν περιορίσει την εμβέλεια αμέτρητων εικόνων με γυναικεία σώματα και πλήττουν τις επιχειρήσεις με επικεφαλής γυναίκες – ενισχύοντας περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες.

Ακόμη και οι ιατρικές εικόνες επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα. Οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης δοκιμάστηκαν σε εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ και οι οποίες έδειχναν πώς γίνεται μια κλινική εξέταση μαστού ή μία μαστογραφία.

Facebook Twitter Η Τεχνητή Νοημοσύνη της Microsoft ήταν κατά 82% σίγουρη ότι αυτή η εικόνα που δείχνει μια εξέταση στήθους ήταν "ρητά σεξουαλικής φύσης". Φωτο: Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου/Unsplash

Για παράδειγμα, την παραπάνω φωτογραφία που απεικονίζει χέρια να ψηλαφούν τον λαιμό μιας γυναίκας –μία ξεκάθαρα ιατρικής φύσης φωτογραφία– η Τεχνητή Νοημοσύνη της Google τη βαθμολόγησε ως... «προκλητική», ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη της Microsoft ήταν κατά 82% σίγουρη ότι η εικόνα ήταν «ρητά σεξουαλικής φύσης» και η Amazon την κατέταξε ως αντιπροσωπευτική «γυμνή φωτογραφία».

Επίσης, οι κοιλιές των εγκύων είναι ένα πρόβλημα γι’ αυτά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο αλγόριθμος της Google απεφάνθη ότι είναι πολύ πιθανό αυτή η φωτογραφία «να περιέχει προκλητικό περιεχόμενο», ενώ ο αλγόριθμος της Microsoft ήταν κατά 90% βέβαιος ότι η εικόνα έκανε «υπαινιγμό σεξουαλικής φύσεως».

«Αυτό είναι απλώς τρελό», δήλωσε ο Leon Derczynski, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πληροφορικής της Κοπεγχάγης, ο οποίος ειδικεύεται στη βλάβη που μπορεί να προξενηθεί από το διαδίκτυο. «Η αντικειμενοποίηση των γυναικών φαίνεται να είναι βαθιά ενσωματωμένη στο σύστημα», εξηγεί.

Facebook Twitter Επίσης, οι κοιλιές των εγκύων είναι ένα πρόβλημα γι’ αυτά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Φωτο: Janko Ferlič on Unsplash

Μια εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι δεν σχεδίασε τα συστήματά της ώστε να δημιουργούν ή να ενισχύουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, ωστόσο παραδέχθηκε ότι το σύστημα ταξινόμησης που διαθέτει δεν είναι τέλειο.

«Πρόκειται για έναν πολύπλοκο και εξελισσόμενο χώρο και συνεχίζουμε να κάνουμε ουσιαστικές βελτιώσεις στα συστήματα ταξινόμησης για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουν ακριβή και χρήσιμα για όλους», δήλωσε εκπρόσωπος της Google.

Τον Μάιο του 2021, ο Gianluca Mauro, επιχειρηματίας Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμβουλος και συν-συγγραφέας της μεγάλης έρευνας του «Guardian», δημοσίευσε μια ανάρτηση στο LinkedIn και εξεπλάγη όταν διαπίστωσε ότι είχε μόλις 29 προβολές μέσα σε μία ώρα, αντί για τις περίπου 1.000 προβολές που έχει συνήθως κάθε ανάρτησή του. Ίσως η εικόνα δύο γυναικών που φορούσαν εφαρμοστά τοπάκια να ήταν το πρόβλημα; Ανέβασε εκ νέου το ίδιο ακριβώς κείμενο με άλλη εικόνα. Η νέα ανάρτηση είχε 849 προβολές σε μία ώρα.

Φάνηκε ότι η ανάρτησή του είχε τεθεί σε μερικό αποκλεισμό, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει κάτι για την ποιότητα του λογαριασμού του. Αυτό είναι το λεγόμενο shadowbanning, το οποίο εφαρμόζεται από τα ΜΚΔ όταν αποφασίζουν να περιορίσουν την απήχηση μιας ανάρτησης ή ενός λογαριασμού.

Ενώ μια κανονική απαγόρευση περιλαμβάνει ενεργό αποκλεισμό μιας ανάρτησης ή ενός λογαριασμού και ειδοποίηση του χρήστη, στο shadowban ο χρήστης μόνο να υποψιάζεται μπορεί ότι το ποστ του έχει «φιμωθεί» διακριτικά και φυσικά όχι με όρους διαφάνειας και άμεσης ενημέρωσης για το «πρόβλημα» που έχει δημιουργηθεί.

Ο «Guardian» στο εκτενές ρεπορτάζ του αναφέρει ότι διαπίστωσε πως η Microsoft, η Amazon και η Google προσφέρουν αλγόριθμους ελέγχου περιεχομένου σε κάθε επιχείρηση, έναντι μικρής αμοιβής. Η Microsoft, η μητρική εταιρεία και ιδιοκτήτρια του LinkedIn, δήλωσε ότι το εργαλείο της «μπορεί να ανιχνεύσει υλικό ενηλίκων σε εικόνες», «ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να περιορίσουν την προβολή αυτών των εικόνων στο λογισμικό τους».

The investigation found out that as a consequence of these tools labeling women’s photos as far more “racy” than men, social media companies have suppressed the visibility of countless images featuring women’s bodies, amplifying gender disparities.



👉 https://t.co/bms4Zzlf4E pic.twitter.com/hYGSlsYuAq