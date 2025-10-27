ΤECH & SCIENCE
Πώς οι ταινίες τρόμου βοηθούν στη διαχείριση του άγχους

Πώς οι ταινίες τρόμου μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους, με βάση επιστημονικές έρευνες και ψυχολογικά ευρήματα

Πώς οι ταινίες τρόμου βοηθούν στη διαχείριση του άγχους: Επιστημονική ανάλυση
φωτ.: Unsplash
Η τάση να καταφεύγουμε σε ταινίες τρόμου αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση προς την ανθρώπινη φύση, αφού το ένστικτο της αυτοσυντήρησης μάς ωθεί συνήθως να αποφεύγουμε το φόβο και τον κίνδυνο. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να βιώσουν την αίσθηση του τρόμου, ειδικά σε περιόδους έντονης ανησυχίας ή άγχους. Τι κρύβεται, λοιπόν, πίσω από αυτή την αντίφαση;

Η ψυχολογική και φιλοσοφική διερεύνηση του φαινομένου αποκαλύπτει ότι ο φόβος, αν και αρχικά λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας εκκινώντας τη γνωστή αντίδραση «μάχης ή φυγής», μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρει μια ασφαλή προσομοίωση του κινδύνου. Όπως αναγνωρίζουν πρόσφατες ψυχολογικές μελέτες, οι ταινίες τρόμου λειτουργούν ως «γυμναστήριο πρόβλεψης και ρύθμισης κινδύνου», επιτρέποντας στο μυαλό μας να εξασκείται στην αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων και να μειώνει την ένταση του άγχους που προκαλούν καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

Η έκθεση σε τρομακτικά ερεθίσματα μέσα από τον κινηματογράφο ή άλλες μορφές φανταστικής αφήγησης φαίνεται να έχει ουσιαστικά οφέλη για τον ψυχισμό. Όπως αποδεικνύεται από έρευνες, οι φίλοι των ταινιών τρόμου παρουσιάζουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων, όπως συνέβη στην πανδημία Covid-19. Η υποκατάσταση ή η μίμηση του φόβου μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως ο κινηματογράφος ή το σπίτι, βοηθά στην εκπαίδευση του εγκεφάλου να παρερμηνεύει τον πραγματικό κίνδυνο και να αναπτύσσει μηχανισμούς διαχείρισης του άγχους.

Οι τρεις τύποι θεατών ταινιών τρόμου και το άγχος

Η ψυχολογική ανάλυση του φαινομένου διακρίνει τους φίλους του τρόμου σε τρεις βασικές κατηγορίες: «Αδρεναλινάκηδες», που αποζητούν τη σωματική διέγερση του φόβου, «White Knucklers», που δεν απολαμβάνουν τον φόβο αλλά αισθάνονται προσωπική ανάπτυξη όταν τον ξεπερνούν, και «Dark Copers», που χρησιμοποιούν τον τρόμο ως μέσο να βάλουν σε προοπτική τους φόβους και το άγχος της καθημερινότητας.

Η εξήγηση που δίνεται για την ευεργετική δράση του τρόμου βασίζεται στην ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να παράγει προγνωστικά μοντέλα του κόσμου: μέσα στη σχετική ασφάλεια που προσφέρει η «προσομοίωση» του κινδύνου, μπορεί κανείς να εξασκηθεί στον έλεγχο του στρες και των αρνητικών συναισθημάτων, χωρίς πραγματική απειλή.

Ο τρόμος ως ψυχοθεραπευτικό εργαλείο κατά του άγχους

Οι νεότερες μελέτες προτείνουν ότι ο μετρημένος φόβος που προκαλούν οι ταινίες τρόμου μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα και ως μέσο θεραπείας για την ρύθμιση του άγχους, μέσω της λεγόμενης «συναισθηματικής επαναφοράς» και της έκθεσης σε ελεγχόμενες καταστάσεις. Πρόσφατα μάλιστα, βιντεοπαιχνίδια και άλλες διαδραστικές μορφές αφήγησης αξιοποιούνται σε παιδικές θεραπείες άγχους, προσφέροντας ασφαλές περιβάλλον εκμάθησης τεχνικών χαλάρωσης.

Το κλειδί, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η ισορροπία: η επαφή με τον τρόμο αρκεί να βρίσκεται ακριβώς λίγο πιο έξω από τη ζώνη άνεσής μας, ενώ μέσα από κατάλληλη καθοδήγηση το μυαλό εκπαιδεύεται να μετατρέπει το απειλητικό σε διαχειρίσιμο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το άγχος μειώνεται, η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και οι δεξιότητες διαχείρισης του φόβου μεταφέρονται στην πραγματική ζωή.

Συμπερασματικά, το παράδοξο του τρόμου αποκαλύπτει ότι, όταν βιώνεται ορθά και στον σωστό βαθμό, όχι μόνο δεν επιτείνει το άγχος, αλλά μπορεί να αποτελέσει αναπάντεχο εργαλείο ψυχικής ισορροπίας και ανθεκτικότητας.

Με πληροφορίες από BBC

