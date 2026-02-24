ΤECH & SCIENCE
Βρετανία: Πρόστιμο 14,47 εκατ. στο Reddit για ανεπαρκείς ελέγχους ηλικίας

H βρετανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων έκρινε ότι η πλατφόρμα χρησιμοποίησε παρανόμως προσωπικά δεδομένα παιδιών

The LiFO team
Φωτ: Unsplash
Πρόστιμο ύψους 14,47 εκατ. λιρών επέβαλε στο Reddit η βρετανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ICO), κρίνοντας ότι η πλατφόρμα χρησιμοποίησε παρανόμως προσωπικά δεδομένα παιδιών και δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών της.

Σύμφωνα με την ICO, η εταιρεία βασιζόταν στη δήλωση ηλικίας κατά τη δημιουργία λογαριασμού, μια πρακτική που, όπως ανέφερε, «παρακάμπτεται εύκολα», με αποτέλεσμα να εκτίθενται ανήλικοι σε ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο.

«Είναι ανησυχητικό ότι μια εταιρεία του μεγέθους του Reddit δεν εκπλήρωσε τη νομική της υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο επικεφαλής της Αρχής, Τζον Έντουαρντς.

Η ρυθμιστική αρχή τόνισε ότι οι εταιρείες που παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες στις οποίες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση παιδιά οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η συλλογή και χρήση των δεδομένων τους δεν τα εκθέτει σε κινδύνους.

Το Reddit επιτρέπει τη χρήση της πλατφόρμας από άτομα 13 ετών και άνω, άρα και από εφήβους. Η ICO λέει ότι, από τη στιγμή που είναι δεδομένο πως ανήλικοι θα βρίσκονται στην υπηρεσία, η εταιρεία πρέπει να μπορεί να ξεχωρίζει με αξιόπιστο τρόπο ποιοι είναι κάτω των 18, ώστε να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες για το πώς συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους. Κατά την Αρχή, το να δηλώνει απλώς ο χρήστης την ηλικία του στην εγγραφή δεν αρκεί, γιατί παρακάμπτεται εύκολα.

Το Reddit άρχισε να εφαρμόζει διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας τον Ιούλιο του 2025, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον νόμο Online Safety Act (OSA). Ωστόσο, η ICO ανέφερε ότι εξακολουθεί να εξετάζει τα μέτρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η εταιρεία.

Σε ανακοίνωσή του, το Reddit υποστήριξε ότι δεν απαιτούσε από τους χρήστες να κοινοποιούν στοιχεία ταυτότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας, επικαλούμενο τη δέσμευσή του στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε «αντιφατική» την επιμονή της ICO να συλλέγονται περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όλους τους χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανακοίνωσε ότι η εταιρεία προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Με πληροφορίες από BBC

