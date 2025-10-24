ΔΙΕΘΝΗ

Πώς ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Premier League νίκησε τον φόβο του για τις πτήσεις

Ο πρώην ποδοσφαιριστής Danny Higginbotham ξεπέρασε τον χρόνιο φόβο του για πτήσεις βελτιώνοντας τη ζωή και την καριέρα του μετά το ποδόσφαιρο

LifO Newsroom
Για πάνω από έναν χρόνο, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Premier League, Danny Higginbotham, πάλευε με τον φόβο του για τις πτήσεις. Δοκίμασε από φαρμακευτικά σκευάσματα μέχρι βελονισμό και ακόμη κατανάλωνε αλκοόλ για να ηρεμήσει κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Ακόμη και η προσέλευση στο αεροδρόμιο τρεις ώρες νωρίτερα δεν μείωνε το άγχος, αντιθέτως το μεγάλωνε.

Κατά τη διάρκεια του περάσματός του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ένας γυμναστής είχε παρατηρήσει την ανησυχία του για τα ταξίδια με αεροπλάνο και του έδωσε μια συμβουλή: «Αν κάτι πρόκειται να πάει στραβά, θα συμβεί στο πρώτο λεπτό». Από τότε, μετά την απογείωση, ο Higginbotham μετρούσε κάθε δευτερόλεπτο, καρδιοχτυπώντας από ένταση, περιμένοντας το πρώτο λεπτό για να τελειώσει η πιο επικίνδυνη φάση της πτήσης.

Η αγωνία του συχνά ήταν αφόρητη. Σε ένα ταξίδι προς το Κολόμπους του Οχάιο πανικοβλήθηκε τη στιγμή που το αεροπλάνο άρχισε να κινείται προς τα πίσω. Τα χέρια του είχαν ιδρώσει, ζαλιζόταν. Αισθανόμενος ότι θα λιποθυμούσε, έσφιξε τη ζώνη του, τράβηξε τη κουκούλα πάνω από το κεφάλι και έκλεισε τα μάτια του.

Η καθημερινότητα του Danny μετά τη συνταξιοδότησή του από το ποδόσφαιρο τον έφερε αντιμέτωπο με νέες απαιτήσεις. Όταν το 2023 η Apple TV ξεκίνησε το Season Pass για τη μετάδοση κάθε αγώνα της Major League Soccer, ο Higginbotham υπέγραψε για να σχολιάζει έναν αγώνα κάθε Σαββατοκύριακο, απαιτώντας συνεχόμενα ταξίδια σε όλη τη χώρα. Η αγωνία ανάμεσα στα ταξίδια επηρέαζε ακόμη και την οικογενειακή του ζωή: «Ήμουν εκεί, αλλά δεν ήμουν εκεί», είπε ο ίδιος.

Η ανατροπή με την υπνοθεραπεία

Μια μέρα, τον χειμώνα, η σύζυγός του Nicole του πρότεινε κάτι που άλλαξε τα πάντα: υπνοθεραπεία. Ο Frank Perri, διευθυντής του Philadelphia Hypnosis Center, είχε εμπειρία στη δουλειά με αθλητές που αντιμετώπιζαν στρες ή μπλοκαρίσματα σε κρίσιμες στιγμές. Η πρώτη τους συνεδρία έγινε μέσω Zoom, όπου ο Higginbotham περιέγραψε την ιστορία του και τα συναισθήματά του, ενώ ο Perri εξήγησε ότι το υποσυνείδητο δεν λειτουργεί λογικά, και ότι η υπνοθεραπεία μπορεί να «ξαναγράψει» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου.

Κατά την υπνοθεραπεία, ο Higginbotham χρησιμοποίησε τεχνικές βαθιάς χαλάρωσης και επαναπρογραμματισμού της αντίδρασής του στο άγχος των πτήσεων. Ο Perri τον οδήγησε στο να βιώσει ξανά την αγωνία του, αναγνωρίζοντας τη θέση και την ένταση του φόβου του, και στη συνέχεια τον βοήθησε να συνδεθεί με μια «κατάσταση λύσης», μειώνοντας την ένταση και το άγχος.

Στην αρχή, οι αλλαγές ήταν μικρές. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των συνεδριών, ο Higginbotham άρχισε να παρατηρεί πρόοδο. Ακούγοντας ηχογραφήσεις από τις συνεδρίες κατά την πτήση, το άγχος του άρχισε να μειώνεται σταδιακά. Σχεδόν δύο μήνες αργότερα, παρατήρησε ότι είχε ξεχάσει να δέσει τη ζώνη του σε ένα οικογενειακό ταξίδι, ένα ορόσημο που τον έκανε να συνειδητοποιήσει την πρόοδο που είχε σημειώσει.

Με την υπνοθεραπεία, η καθημερινότητά του βελτιώθηκε. Άρχισε να φτάνει στο αεροδρόμιο μία ώρα πριν τις πτήσεις, απολαμβάνοντας ξανά τα ταξίδια και το χρόνο μεταξύ τους. «Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου τώρα είναι να μην βαρεθώ», λέει με χιούμορ.

Η εμπειρία του τον έκανε να θέλει να μοιραστεί την ιστορία του με άλλους, δείχνοντας ότι δεν είναι μόνος όποιος φοβάται να πετάξει. Ο ίδιος ελπίζει ότι η υπνοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει και άλλους να ξεπεράσουν τον φόβο τους, βελτιώνοντας όχι μόνο τις πτήσεις αλλά και άλλες πτυχές της ζωής τους.

Με πληροφορίες από New York Times

