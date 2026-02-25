ΤECH & SCIENCE
Πώς τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta «απειλούν» τις γυναίκες

Τον περασμένο μήνα, η Refuge προειδοποίησε ότι κακοποιητές χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα φορετές συσκευές

The LiFO team
The LiFO team
Γυναίκες και κορίτσια ενδέχεται να εκτεθούν σε αυξημένο κίνδυνο παρενόχλησης, παρακολούθησης και κακοποίησης, εάν η Meta προχωρήσει στην ενσωμάτωση λειτουργίας αναγνώρισης προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης στα «έξυπνα» γυαλιά της, προειδοποιούν οργανώσεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με ειδικούς, η τεχνολογία αυτή θα επιτρέπει στους χρήστες να ταυτοποιούν άτομα και να αντλούν πληροφορίες για εκείνα, μέσω των εργαλείων AI της πλατφόρμας. Όπως επισημαίνεται, αυτό θα μπορούσε να συνιστά «άμεσο και σοβαρό» κίνδυνο για επιζώσες κακοποίησης, καθώς ενδέχεται να διευκολύνει εντοπισμό και παρακολούθηση από κακοποιητές, θέτοντάς τες «σε κίνδυνο».

Παράλληλα, τονίζεται ότι η λειτουργία θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια «όλων των γυναικών και κοριτσιών σε δημόσιους χώρους», καθώς θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες για την ταυτότητά τους χωρίς συναίνεση.

Meta: Τι ετοιμάζει στα «έξυπνα γυαλιά της»

Οι ανησυχίες έρχονται μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Meta -ιδιοκτήτρια των Facebook, WhatsApp και Instagram- εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στα γυαλιά της ακόμη και μέσα στο έτος. Πηγές, ωστόσο, ανέφεραν ότι το σύστημα δεν θα επιτρέπει την αναζήτηση οποιουδήποτε προσώπου αδιακρίτως.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το εργαλείο βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και θα μπορούσε να βασίζεται σε ένα σύστημα «ετικέτας ονόματος», που θα αναγνωρίζει πρόσωπα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον χρήστη μέσω κάποιας πλατφόρμας της Meta ή διαθέτουν δημόσιο προφίλ σε Facebook ή Instagram.

Οι οργανώσεις Refuge και Women’s Aid δήλωσαν ότι η «τραγική πραγματικότητα» είναι πως κακοποιητές θα αξιοποιούσαν τέτοιες δυνατότητες για «κακόβουλους σκοπούς». Εκπρόσωπος της Meta ανέφερε ότι η εταιρεία «εξετάζει ακόμη επιλογές» και πως θα ακολουθήσει «προσεκτική προσέγγιση» πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή.

Meta: «Άμεσος και σοβαρός κίνδυνος» για τις επιζώσες

Η Έμα Πίκερινγκ, επικεφαλής της ομάδας για την τεχνολογικά διευκολυνόμενη κακοποίηση στη Refuge, δήλωσε ότι τα σχέδια της Meta συνιστούν «άμεσο και σοβαρό κίνδυνο» για επιζώσες. «Η παρακολούθηση είναι εξαιρετικά συχνή τακτική των δραστών και μια λειτουργία άμεσης ταυτοποίησης θα μπορούσε να τις θέσει σε κίνδυνο, επιτρέποντας σε κακοποιητές να τις εντοπίζουν και να τις παρακολουθούν», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η οργάνωση στηρίζει «αμέτρητες επιζώσες που υφίστανται τεχνολογικά υποβοηθούμενη κακοποίηση κάθε μέρα» και ότι είναι «υπερβολικά εύκολο» για δράστες να μετατρέπουν «έξυπνες» συσκευές σε εργαλεία ελέγχου, με «καταστροφικές» συνέπειες.

Οι δύο οργανώσεις υπογράμμισαν ότι οι τεχνολογικές εταιρείες οφείλουν να θέτουν την ασφάλεια των γυναικών ως «θεμελιώδη αρχή» κατά τον σχεδιασμό νέων προϊόντων. «Ξανά και ξανά βλέπουμε τι συμβαίνει όταν συσκευές κυκλοφορούν χωρίς να έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν γυναίκες και κορίτσια», ανέφερε η Πίκερινγκ, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» το να αντιμετωπίζεται η ασφάλειά τους ως «εκ των υστέρων σκέψη».

Η συζήτηση εντείνεται σε μια περίοδο όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά γυναικών που βιντεοσκοπούνται χωρίς συναίνεση μέσω «έξυπνων» γυαλιών. Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές: από τον κίνδυνο δημιουργίας deepfakes μέχρι την ανάγκη «αυτολογοκρισίας» σε δημόσιους χώρους και την έκθεσή τους σε διαδικτυακές συζητήσεις με παγκόσμια εμβέλεια.

Τον περασμένο μήνα, η Refuge προειδοποίησε ότι κακοποιητές χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα φορετές συσκευές, όπως «έξυπνα» ρολόγια και δαχτυλίδια, για παρακολούθηση, παρενόχληση και εξαναγκασμό. Στοιχεία της οργάνωσης δείχνουν αύξηση 62% στις παραπομπές προς την ειδική της ομάδα για τεχνολογικά υποβοηθούμενη κακοποίηση το 2025 (829 περιπτώσεις), έναντι 512 το 2024.

Με πληροφορίες από Independent

