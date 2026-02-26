Νέα φωτογραφία του Γαλαξία μάς βοηθά να κατανοήσουμε την καταγωγή των αστεριών

Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (European Southern Observatory) δημοσίευσε μια εντυπωσιακή φωτογραφία της κεντρικής μοριακής ζώνης του Γαλαξία μας.

Αν και μοιάζει με μοβ και ροζ σύννεφα που έχουν «πιαστεί» σε ρεύμα, η εικόνα δείχνει στην πραγματικότητα τα αέρια από τα οποία γεννιούνται τα άστρα στο κέντρο του Γαλαξία.

Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (25 Φεβρουαρίου) από το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO) και αποκαλύπτει λεπτομέρειες αυτών των αερίων που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ ξανά, κυρίως στην περιοχή που ονομάζεται Κεντρική Μοριακή Ζώνη (Central Molecular Zone – CMZ).

Facebook Twitter Φωτογραφία: European Southern Observatory

«Αυτή η εικόνα μάς βοηθά να καταλάβουμε πώς σχηματίζονται τα άστρα και οι πλανήτες όταν βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και είναι πυκνά συγκεντρωμένοι, κάτι που πιστεύουμε ότι συνέβη με τα περισσότερα άστρα στο σύμπαν», δήλωσε ο καθηγητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores, Steve Longmore.

Η φωτογραφία καλύπτει μια περιοχή περισσότερα από 650 έτη φωτός μακριά και αποτελείται από ψυχρό κοσμικό αέριο, το οποίο βρίσκεται σε ακραίες συνθήκες και δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι, όπως εξηγεί το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο.

Facebook Twitter Φωτογραφία: European Southern Observatory

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εικόνα που έχει ληφθεί ποτέ από το δίκτυο των 66 κεραιών ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, το οποίο διαχειρίζονται από κοινού το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία.

Με πληροφορίες από euronews.com