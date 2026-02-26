ΤECH & SCIENCE

No.1

Τech & Science

Αγγλία: Σφάλμα σε σύστημα αναγνώρισης προσώπου έστειλε αθώο στο κρατητήριο

Οι βρετανικές αρχές χρησιμοποιούν για περίπου 25.000 ελέγχους τον μήλα λογισμικό που έχει προμηθευτεί το υπουργείο Εσωτερικών από τη γερμανική Cognite

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ: Guardian / Sam Frost
0

Ο Άλβι Τσάουντρι δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή του στο Μίλτον Κινς. Παρ’ όλα αυτά, συνελήφθη για διάρρηξη που έγινε εκεί, επειδή σύστημα αναγνώρισης προσώπου τον μπέρδεψε με άλλον άνδρα.

Ο 26χρονος μηχανικός λογισμικού βρισκόταν στο σπίτι των γονιών του στο Σαουθάμπτον όταν αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα. Έμεινε υπό κράτηση σχεδόν δέκα ώρες και αφέθηκε ελεύθερος στις 2 τα ξημερώματα, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η υπόθεση αφορά διάρρηξη αξίας 3.000 λιρών που είχε γίνει περίπου 160 χιλιόμετρα μακριά. Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση αναζήτησε τον ύποπτο σε εθνική βάση με περίπου 19 εκατ. αστυνομικές φωτογραφίες. Το σύστημα έδειξε τον Τσάουντρι ως πιθανό ταίριασμα.

Ο ίδιος λέει ότι ο άνδρας στο υλικό από κάμερα ασφαλείας ήταν αισθητά νεότερος και χωρίς γενειάδα. Παρ’ όλα αυτά, οδηγήθηκε στο κρατητήριο, αν και προσκόμισε στοιχεία ότι την ημέρα της διάρρηξης βρισκόταν στο Σαουθάμπτον για δουλειά.

Οι βρετανικές αρχές χρησιμοποιούν λογισμικό που έχει προμηθευτεί το υπουργείο Εσωτερικών από τη γερμανική Cognitec. Γίνονται περίπου 25.000 έλεγχοι τον μήνα. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη και όχι απόδειξη. Στην πράξη, όμως, η ένδειξη αρκεί για να ξεκινήσει διαδικασία σύλληψης.

Έρευνα που είχε παραγγείλει το ίδιο το υπουργείο έδειξε ότι το σύστημα εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά λανθασμένων ταυτοποιήσεων σε μαύρα και ασιατικά πρόσωπα σε σχέση με λευκά, όταν λειτουργεί με ορισμένες ρυθμίσεις.

Η φωτογραφία του Τσάουντρι βρισκόταν στη βάση δεδομένων επειδή είχε συλληφθεί το 2021 μετά από επίθεση που είχε δεχθεί ο ίδιος. Δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αλλά η εικόνα του παρέμεινε στο αρχείο. Τώρα φοβάται ότι μπορεί να ξαναβρεθεί στο στόχαστρο για αδίκημα που δεν έχει διαπράξει.

Έχει καταθέσει αγωγή ζητώντας αποζημίωση και μεγαλύτερη διαφάνεια για τα λάθη που συνδέονται με τη χρήση της τεχνολογίας. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι η απόφαση για τη σύλληψη δεν βασίστηκε μόνο στο σύστημα, αλλά και σε οπτική εκτίμηση αστυνομικού. Το υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει ότι επανεξετάζει τις οδηγίες και αναπτύσσει νέο σύστημα με βελτιωμένο αλγόριθμο.

Με πληροφορίες από Guardian

Τech & Science

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Είμαστε έτοιμοι για αυτό; Δημοσιογράφος αναγνωρίζει πρόσωπα στον δρόμο με γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης

Τech & Science / Το μέλλον είναι εδώ: Δημοσιογράφος ταυτοποιεί αγνώστους στον δρόμο με γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης

Είμαστε έτοιμοι για αυτό; Σκανάρει πρόσωπα αγνώστων και τους αναγνωρίζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα - Το βίντεο πυροδοτεί συζητήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

MILKY WAY ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Τech & Science / Νέα φωτογραφία του Γαλαξία μάς βοηθά να κατανοήσουμε την καταγωγή των αστεριών

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εικόνα που έχει ληφθεί ποτέ από το δίκτυο των 66 κεραιών ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, το οποίο διαχειρίζονται από κοινού το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία
THE LIFO TEAM
ΠΙΘΗΚΟΣ PUNCH ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑ

Τech & Science / Γιατί οι μαμάδες του ζωικού βασιλείου εγκαταλείπουν τα μικρά τους;

Ένας Ιαπωνικός μακάκος έχει γίνει viral διεθνώς αφού απορρίφθηκε από τη μητέρα του και δημιούργησε δεσμό με ένα λούτρινο παιχνίδι - Έκτοτε πολλοί αναρωτιούνται γιατί μία μαμά στο ζωικό βασίλειο μπορεί να εγκαταλείψει το μικρό της
THE LIFO TEAM
Κριστόφ Γκαλφάρ: «Το σύμπαν χωράει στο μυαλό μας, όσο κι αν φαίνεται γιγαντιαίο και ασύλληπτο»

Τech & Science / Κριστόφ Γκαλφάρ: «Το σύμπαν χωράει στο μυαλό μας»

Ο διακεκριμένος φυσικός και συγγραφέας μπεστ σέλερ όπως «Το σύμπαν στα χέρια σας» και «Ο πρίγκιπας των νεφών» πιστεύει ότι η ανακάλυψη εξωγήινης ζωής θα συμβεί προτού καταφέρουμε να αποικίσουμε τον Άρη.
THE LIFO TEAM
ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΥΓΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ

Τech & Science / Έρευνα δείχνει ότι η αλληλεπίδραση με τον πατέρα, και όχι με τη μητέρα, επηρεάζει την υγεία του παιδιού

Η στάση και η συμπεριφορά του πατέρα στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική του υγεία, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη
THE LIFO TEAM
 
 