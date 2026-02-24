ΤECH & SCIENCE
Επιστήμονες ανακάλυψαν πώς χλιμιντρίζουν τα άλογα

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το χλιμίντρισμα δεν είναι απλώς ένας ενιαίος ήχος

Στιγμιότυπο από άλογο / Unsplash
Τα άλογα χλιμιντρίζουν για να βρουν νέους συντρόφους, να χαιρετήσουν γνώριμα άλογα ή να εκφράσουν χαρά, όπως την ώρα του φαγητού.

Το πώς ακριβώς παράγεται αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος, το γνωστό χλιμίντρισμα, παρέμενε για χρόνια μυστήριο για τους επιστήμονες, ωστόσο νέα έρευνα έρχεται να δώσει τις σχετικές απαντήσεις

Το χλιμίντρισμα είναι ένας ασυνήθιστος συνδυασμός υψηλών και χαμηλών ήχων που ακούγονται ταυτόχρονα, σαν να ενώνεται ένα βραχνό γρύλισμα με ένα οξύ στρίγγλισμα.

Τι έδειξε η έρευνα για το χλιμίντρισμα των αλόγων

Το χαμηλό μέρος του ήχου δεν αποτελούσε ιδιαίτερο γρίφο: παράγεται όταν ο αέρας περνά από τους ιστούς του λάρυγγα, οι οποίοι δονούνται, με τους ερευνητές να τον παρομοιάζουν με τον μηχανισμό που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να μιλήσει ή να τραγουδήσει.

Το υψηλό, όμως, παρέμενε ανεξήγητο. Συνήθως, όσο μεγαλύτερο είναι ένα ζώο, τόσο χαμηλότερους ήχους παράγει, λόγω του μεγέθους του φωνητικού του συστήματος. Πώς λοιπόν τα άλογα καταφέρνουν να παράγουν τόσο οξύ ήχο;

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η απάντηση είναι απλή: σφυρίζουν.

Οι ερευνητές εισήγαγαν μικροσκοπική κάμερα μέσω της ρινικής οδού αλόγων, για να καταγράψουν τι συμβαίνει στον λάρυγγα όταν χλιμιντρίζουν ή παράγουν έναν πιο ήπιο ήχο, το λεγόμενο «αδύναμο χλιμίντρισμα». Παράλληλα, πραγματοποίησαν λεπτομερείς απεικονίσεις και διοχέτευσαν αέρα σε απομονωμένους λάρυγγες νεκρών αλόγων.

Διαπίστωσαν ότι ο οξύς τόνος του χλιμιντρίσματος είναι αποτέλεσμα ενός είδους σφυρίγματος που ξεκινά μέσα στον λάρυγγα. Ο αέρας προκαλεί δόνηση στους ιστούς, ενώ ένα σημείο λίγο πιο πάνω συστέλλεται, δημιουργώντας ένα μικρό άνοιγμα από το οποίο διαφεύγει ο σφυριχτός ήχος.

Η διαδικασία διαφέρει από το ανθρώπινο σφύριγμα, που παράγεται με το στόμα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.

Τα πολλαπλά μηνύματα από το χλιμίντρισμα των αλόγων

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το δίτονο χλιμίντρισμα επιτρέπει στα άλογα να μεταφέρουν πολλαπλά μηνύματα ταυτόχρονα. Οι διαφορετικές συχνότητες μπορεί να τα βοηθούν να εκφράζουν πιο σύνθετα συναισθήματα κατά την κοινωνική τους αλληλεπίδραση.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ερώτημα πώς εξελίχθηκε αυτή η ικανότητα. Τα άγρια άλογα Πρζεβάλσκι μπορούν να παράγουν παρόμοιους ήχους, όπως και τα ελάφια, αλλά συγγενικά είδη, όπως οι γάιδαροι και οι ζέβρες, δεν έχουν την ίδια δυνατότητα παραγωγής υψηλών τόνων.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το χλιμίντρισμα δεν είναι απλώς ένας ενιαίος ήχος. Είναι ένας συνδυασμός δύο θεμελιωδών συχνοτήτων που δημιουργούνται μέσω διαφορετικών μηχανισμών, και αυτό αποκαλύπτει μια πολύ πιο σύνθετη μορφή επικοινωνίας απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από Guardian

