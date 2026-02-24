Πώς η παρατήρηση πτηνών μπορεί να ενισχύσει τη μνήμη και την προσοχή

Το να είναι κανείς έμπειρος παρατηρητής πτηνών δεν συνιστά ένα απλό χόμπι, όπως αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα μίας νέας έρευνας.

Προέκυψε, μάλιστα, ότι η παρατήρηση των πτηνών μπορεί να αλλάζει τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, και μάλιστα με τρόπο που ενισχύει τις γνωστικές ικανότητες ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία.

Μελέτη από τον Καναδά, στην οποία συμμετείχαν 58 ενήλικες, έδειξε ότι οι έμπειροι «παρατηρητές πτηνών» είχαν μεγαλύτερη πυκνότητα εγκεφαλικού ιστού σε περιοχές που σχετίζονται με την προσοχή και την αντίληψη, σε σύγκριση με αρχάριους. Η αυξημένη πυκνότητα ενδέχεται να υποδηλώνει πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ νευρώνων, ενώ συνδέθηκε και με μεγαλύτερη ακρίβεια στην αναγνώριση ειδών πουλιών.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό JNeurosci.

Τι δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας για την παρατήρηση πτηνών

«Ο εγκέφαλός μας είναι εξαιρετικά εύπλαστος», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Έρικ Γουίνγκ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Rotman Research Institute του Baycrest στο Τορόντο.

Η διαδικασία με την οποία ο εγκέφαλος αναδιοργανώνεται όταν μαθαίνουμε μια νέα δεξιότητα ονομάζεται νευροπλαστικότητα. Προηγούμενες έρευνες έχουν εξετάσει το φαινόμενο σε αθλητές και μουσικούς. Η ομάδα του Γουίνγκ επέλεξε τους παρατηρητές πτηνών επειδή η δραστηριότητά τους απαιτεί έναν μοναδικό συνδυασμό γνωστικών λειτουργιών: λεπτομερή οπτική αναγνώριση, προσοχή στο περιβάλλον, εντοπισμό κίνησης και μοτίβων, καθώς και δημιουργία σύνθετων νοητικών δικτύων μεταξύ συγγενικών ειδών.

«Πρέπει επίσης να θυμάσαι τι βλέπεις και να το συγκρίνεις με τα εσωτερικά σου “πρότυπα”, τις εικόνες που έχεις αποθηκεύσει στον εγκέφαλο», εξηγεί. Ως προς το περιεχόμενο της έρευνας, η ομάδα των ειδικών περιέλαβε 29 άτομα, ηλικίας 24 έως 75 ετών, μέλη οργανώσεων όπως το Toronto Ornithological Club. Οι 29 αρχάριοι, ηλικίας 22 έως 79 ετών, προέρχονταν από τις ίδιες ή παρόμοιες υπαίθριες κοινότητες.

Η εξειδίκευση δεν καθορίστηκε βάσει ετών εμπειρίας αλλά μέσω ειδικών τεστ αξιολόγησης. Ορισμένοι συμμετέχοντες ασχολούνταν με την παρατήρηση πτηνών για, σχεδόν, 50 χρόνια. Σε άσκηση αντιστοίχισης πουλιών, οι έμπειροι συμμετέχοντες αναγνώριζαν με μεγαλύτερη ακρίβεια είδη, τόσο ντόπια όσο και ξένα για την περιοχή του Τορόντο.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δύο τύπους μαγνητικής τομογραφίας: μαγνητική τομογραφία απεικόνισης διάχυσης για τη δομή και λειτουργική μαγνητική τομογραφία για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η πρώτη έδειξε αυξημένη πυκνότητα σε περιοχές που σχετίζονται με την εργαζόμενη μνήμη, τη χωρική αντίληψη και την αναγνώριση αντικειμένων. Η δεύτερη κατέγραψε ενεργοποίηση των ίδιων περιοχών όταν οι έμπειροι συμμετέχοντες καλούνταν να αναγνωρίσουν, ιδίως, άγνωστα είδη.

Τα οφέλη της παρατήρησης πτηνών σε μεγαλύτερες ηλικίες

Οι δομικές διαφορές στον εγκέφαλο των ειδικών παρατηρητών καταγράφηκαν ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η παρατήρηση πουλιών προλαμβάνει τη γνωστική έκπτωση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να υποστηρίζει την εγκεφαλική υγεία σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η Μόλι Μέιθερ, κλινική ψυχολόγος στο Northwestern University, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, σημειώνει ότι σε έναν γηράσκοντα παγκόσμιο πληθυσμό, τέτοιες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η έρευνα δεν ξεκαθαρίζει αν οι εγκεφαλικές διαφορές είναι αποτέλεσμα της ενασχόλησης ή αν άτομα με συγκεκριμένα νευρολογικά χαρακτηριστικά τείνουν να γίνονται καλύτεροι παρατηρητές.

Με πληροφορίες από NBC News