Τροπικά φυτά ανθίζουν με καθυστέρηση ή πρόωρα λόγω της κλιματικής κρίσης

Τροπικά φυτά ανθίζουν τώρα μήνες νωρίτερα ή αργότερα από ό,τι συνέβαινε παλιότερα, λόγω της κλιματικής κρίσης, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρα οικοσυστήματα, σύμφωνα με μελέτη που εξέτασε 8.000 φυτά από τα τελευταία 200 χρόνια.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν φυτών δείγματα από χώρες όπως η Βραζιλία, η Εκουαδόρ, η Γκάνα και η Ταϊλάνδη, περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα αλλά και περιορισμένη επιστημονική μελέτη.

Για παράδειγμα, το δέντρο αμάρανθου στη Βραζιλία ανθίζει σήμερα 80 μέρες αργότερα σε σχέση με τη δεκαετία του 1950, ενώ ένας θάμνος στη Γκάνα ανθίζει 17 μέρες νωρίτερα σε σχέση με τις δεκαετίες του ’50 και του ’90.

Οι τροπικές περιοχές θεωρούνταν μέχρι τώρα λιγότερο ευάλωτες στις αλλαγές των εποχών λόγω της σταθερής θερμοκρασίας, αλλά η υπόθεση αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη.

Η αλλαγή στις ημερομηνίες ανθοφορίας μπορεί να διαταράξει την ισορροπία με ζώα που τρέφονται με φρούτα, διασπείρουν σπόρους και επικονιάζουν φυτά.

Όταν η ανθοφορία δεν συμπίπτει με την παρουσία αυτών των ζώων, τα φυτά δεν επικονιάζονται και τα ζώα δεν βρίσκουν τροφή, προκαλώντας «καταρράκτη» επιπτώσεων σε όλο το οικοσύστημα.

Οι αλλαγές επηρεάζουν κάθε στοιχείο της τροπικής φύσης και απειλούν τη βιοποικιλότητα που στηρίζει τόσο τα οικοσυστήματα όσο και τους ανθρώπους.

Η μελέτη δείχνει ότι τα τροπικά οικοσυστήματα, όπως και τα εύκρατα ή αρκτικά, ανταποκρίνονται διαφορετικά στις αλλαγές του κλίματος, ενώ η διατάραξη της εποχικότητας μπορεί να έχει παγκόσμιες συνέπειες.

Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη μελέτη και προστασία των τροπικών περιοχών, καθώς αποτελούν κρίσιμα τμήματα της υγείας του πλανήτη.

Με πληροφορίες από Guardian

