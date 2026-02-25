Η όραση ίσως ξεκίνησε από έναν «Κύκλωπα» πριν 560 εκατ. χρόνια, σύμφωνα με έρευνα

Παρατηρώντας οποιοδήποτε σπονδυλωτό ζώο, μεταξύ αυτών και τον άνθρωπο, η όραση είναι, σχεδόν, κοινή: είτε πρόκειται για τα γεράκια που πετούν ψηλά, είτε για σφυροκέφαλους καρχαρίες που διασχίζουν τους ωκεανούς.

Οι επιστήμονες προβληματίζονται εδώ και δεκαετίες για το πώς εξελίχθηκε αρχικά το μάτι των σπονδυλωτών. Δύο νέες μελέτες προτείνουν μια παράξενη αρχή: πριν από περίπου 560 εκατομμύρια χρόνια, οι ασπόνδυλοι πρόγονοί τους -και των ανθρώπων- έμοιαζαν σαν «Κύκλωπες», με ένα και μοναδικό μάτι στην κορυφή του κεφαλιού τους, το οποίο αργότερα χωρίστηκε σε δύο.

Ακόμη και ο Κάρολος Δαρβίνος ανησυχούσε για την εντυπωσιακή πολυπλοκότητα του ματιού, καθώς διαμόρφωνε τη θεωρία της εξέλιξης. «Το μάτι μέχρι σήμερα μου προκαλεί ρίγος», έγραφε το 1860 στον Αμερικανό βοτανολόγο Άσα Γκρέι. Η εξέλιξη είχε καταφέρει να δημιουργήσει το μάτι από πολλά επιμέρους στοιχεία, όπως ο φακός και ο αμφιβληστροειδής, μέσω μικρών αλλαγών από γενιά σε γενιά. Ο Δαρβίνος δεν μπορούσε να περιγράψει με βεβαιότητα τη σειρά αυτών των βημάτων.

Το ενδιαφέρον του Δαρβίνου με την όραση

Παρόλα αυτά, τον ενθάρρυνε η ποικιλία απλούστερων ματιών στα ασπόνδυλα. Κάποια είναι απλώς συσσωρεύσεις χρωστικής που ανιχνεύουν το φως· άλλα μοιάζουν με απλά «κύπελλα» χωρίς φακό.

Παρά τις εξηγήσεις, οι αντίπαλοι της εξελικτικής θεωρίας συνέχισαν να αμφισβητούν ότι τα μάτια θα μπορούσαν να προκύψουν μέσω φυσικής επιλογής. Ακόμη και τη δεκαετία του 1990, εκπρόσωποι του Δημιουργισμού υποστήριζαν ότι θα απαιτούνταν δισεκατομμύρια χρόνια για να εξελιχθεί ένα μάτι,πολύ περισσότερα από όσα υπάρχει ζωή στη Γη.

Ο Δανός νευροβιολόγος Νταν-Ε. Νίλσον από το Πανεπιστήμιο του Λουντ ενοχλήθηκε τόσο από αυτούς τους ισχυρισμούς, ώστε επιχείρησε να υπολογίσει πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για να εξελιχθεί ένα απλό φωτοευαίσθητο σύμπλεγμα κυττάρων σε μάτι που σχηματίζει εικόνα. Το 1994, μαζί με τη Σουζάν Πέλγκερ, κατέληξαν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια , χρονικό διάστημα μικρό σε εξελικτικούς όρους.

Το μοντέλο τους, ωστόσο, αφορούσε μόνο το σχήμα του ματιού. Στην πραγματικότητα, χρειάστηκαν και άλλες μοριακές αλλαγές: νέα πρωτεΐνες που καμπυλώνουν το φως στον φακό, άλλες που απορροφούν το φως στον αμφιβληστροειδή.

Το σενάριο για την εξέλιξη της όρασης στα σπονδυλωτά

Τρεις δεκαετίες αργότερα, οι επιστήμονες διαθέτουν πλέον εκτενή μοριακά δεδομένα. Ο Νίλσον και άλλοι ειδικοί στην όραση παρουσίασαν στο Current Biology ένα αναλυτικό σενάριο για την εξέλιξη του ματιού των σπονδυλωτών.

Σύμφωνα με αυτό, πριν από 560 εκατομμύρια χρόνια, οι πρόγονοί μας ζούσαν κυρίως θαμμένοι στον θαλάσσιο πυθμένα και πρόβαλλαν το κεφάλι τους για να φιλτράρουν τροφή. Στην κορυφή του κεφαλιού τους υπήρχε μια ενιαία περιοχή φωτοευαίσθητων κυττάρων. Αυτή ρύθμιζε τον κύκλο ημέρας-νύχτας και βοηθούσε στον προσανατολισμό.

Αργότερα, ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς άρχισαν να κολυμπούν. Το μοναδικό τους μάτι εξελίχθηκε σε δομές σε σχήμα κυπέλλου, ευαίσθητες στην κατεύθυνση του φωτός, πρόδρομοι των σημερινών αμφιβληστροειδών. Αυτό τους επέτρεπε να διατηρούν σταθερή θέση στο νερό.

Με το πέρασμα εκατομμυρίων ετών, οι πρόγονοί μας εξελίχθηκαν σε μικροσκοπικά ψάρια με εγκέφαλο και στόμα για να κυνηγούν ζωντανή λεία. Τα μάτια μετακινήθηκαν στα πλάγια του κεφαλιού, επιτρέποντας πιο ευκρινή όραση και καλύτερη αντίληψη της κίνησης.

Όραση: Πού πήγε το «αρχικό μάτι»

Ωστόσο, το αρχικό «μάτι» στην κορυφή του κεφαλιού δεν εξαφανίστηκε. Εξελίχθηκε στην επίφυση (κωνάριο), έναν φωτοευαίσθητο αδένα που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Στα ψάρια μπορεί να ανιχνεύει άμεσα το φως. Στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, βρίσκεται βαθιά στον εγκέφαλο και ρυθμίζει ορμόνες όπως η μελατονίνη.

Απολιθώματα ηλικίας 518 εκατομμυρίων ετών από την Κίνα και την Αγγλία δείχνουν ότι κάποια πρώιμα σπονδυλωτά ίσως διέθεταν ακόμη και τέσσερα μάτια. δύο στα πλάγια και δύο στην κορυφή του κεφαλιού. Πιθανός λόγος είναι ένας αρχαίος διπλασιασμός του γονιδιώματος που παρείχε γενετικό υλικό για επιπλέον οπτικές δομές.

Καθώς τα σπονδυλωτά εξελίχθηκαν σε ανώτερους θηρευτές, τα επιπλέον μάτια ίσως χάθηκαν. Όμως ο φωτοευαίσθητος ιστός της κορυφής διατηρήθηκε ως επίφυση.

Μελλοντικά πειράματα θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα για την εξέλιξη του ματιού σε διάστημα μισού δισεκατομμυρίου ετών. Μέχρι τότε, όπως λέει ο Νίλσον, θα ήθελε μια μηχανή του χρόνου: «Δώστε μου μία ώρα πίσω, πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, για να δω τι είδους μάτια είχαν πραγματικά αυτά τα ζώα».

Με πληροφορίες από New York Times