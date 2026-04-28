Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Η Canva ζήτησε συγγνώμη μετά από αναφορές ότι ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με τη λέξη «Ukraine» σε σχέδια χρηστών.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο Magic Layers, μια νέα λειτουργία που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει επίπεδες εικόνες σε επεξεργάσιμα layers. Το εργαλείο υποτίθεται ότι αναγνωρίζει τα στοιχεία μιας εικόνας και τα χωρίζει σε ξεχωριστά μέρη, χωρίς να αλλάζει το ορατό περιεχόμενο του αρχικού σχεδίου.

Σύμφωνα με το The Verge, η χρήστρια Rosie, με λογαριασμό @ros_ie9 στο X, δημοσίευσε παράδειγμα στο οποίο η φράση «cats for Palestine» μετατράπηκε από το εργαλείο σε «cats for Ukraine». Η ίδια σημείωσε ότι το πρόβλημα φαινόταν να αφορά ειδικά τη λέξη «Palestine», καθώς συγγενείς λέξεις, όπως «Gaza», δεν επηρεάζονταν.

Η ανάρτηση έγινε viral και, σύμφωνα με τις απαντήσεις κάτω από το post, και άλλοι χρήστες κατάφεραν να αναπαράγουν το ίδιο πρόβλημα πριν η Canva το διορθώσει.

Η εταιρεία αναγνώρισε το ζήτημα και ζήτησε συγγνώμη. «Ενημερωθήκαμε για ένα πρόβλημα με τη λειτουργία Magic Layers και κινηθήκαμε γρήγορα για να το διερευνήσουμε και να το διορθώσουμε», δήλωσε στο The Verge η εκπρόσωπος της Canva, Louisa Green. «Παίρνουμε τέτοιες αναφορές πολύ σοβαρά και προσθέτουμε επιπλέον ελέγχους ώστε να αποτρέψουμε κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Λυπούμαστε για την αναστάτωση που μπορεί να προκάλεσε».

It did it again @canva what the fuck ???? pic.twitter.com/KgwokPdFD3 — rosie (@ros_ie9) April 26, 2026

Η Canva δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προκάλεσε την αντικατάσταση. Μετά τη διόρθωση, δοκιμές που αναφέρει το The Verge δεν εμφάνισαν ξανά το ίδιο πρόβλημα.

Το Magic Layers παρουσιάστηκε πρόσφατα ως μέρος της νέας AI στρατηγικής της Canva. Η λειτουργία βασίζεται στο Canva Design Model, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας που αναλύει τη δομή ενός σχεδίου, αναγνωρίζει κείμενα, αντικείμενα και οπτικά στοιχεία, και τα μετατρέπει σε χωριστά επεξεργάσιμα επίπεδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κοστίζει πλέον περισσότερο από το ανθρώπινο δυναμικό

Η ιδέα είναι να μπορεί ένας χρήστης να παίρνει μια ενιαία εικόνα και να την επεξεργάζεται σαν να ήταν φτιαγμένη από ξεχωριστά κομμάτια. Όπως είχε πει ο συνιδρυτής και chief product officer της Canva, Cameron Adams, η εταιρεία θέλει η τεχνητή νοημοσύνη να ανοίγει τη δημιουργία και όχι να την κλείνει σε μια τελική, μη επεξεργάσιμη εικόνα.

Το περιστατικό, όμως, δείχνει πόσο ευαίσθητο μπορεί να γίνει ένα τέτοιο εργαλείο όταν δεν περιορίζεται σε χρώματα, σχήματα και αντικείμενα, αλλά αγγίζει λέξεις με πολιτικό βάρος. Στην περίπτωση της Canva, η αντικατάσταση της λέξης «Palestine» από τη λέξη «Ukraine» δεν διαβάστηκε ως απλό τυπογραφικό λάθος, αλλά ως μια αλλαγή νοήματος μέσα σε ένα σχέδιο που ο χρήστης δεν είχε ζητήσει να αλλάξει.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Canva προσπαθεί να ανταγωνιστεί πιο άμεσα την Adobe στα AI-powered design tools, ενσωματώνοντας όλο και περισσότερες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή δημιουργική διαδικασία. Όσο αυτά τα εργαλεία μπαίνουν σε social posts, αφίσες, καμπάνιες και εικόνες δημόσιου λόγου, ακόμη και ένα τεχνικό λάθος μπορεί να αποκτήσει πολιτικό βάρος.

Με στοιχεία από The Verge και PetaPixel.