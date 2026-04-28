ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε αιτήσεις για την κατοχύρωση δύο ηχητικών αποσπασμάτων της φωνής της και μίας φωτογραφίας της από τη σκηνή, σε μια κίνηση που συνδέεται με την ανησυχία για AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της εικόνας της.

The LiFO team
The LiFO team
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη Facebook Twitter
φωτογραφία: Stefan Ruiz
0

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν προσπαθεί απλώς να προστατεύσει ένα τραγούδι ή μια φωτογραφία. Προσπαθεί να βάλει νομικά όρια γύρω από κάτι πολύ πιο προσωπικό και πολύ πιο εύκολο πια να αντιγραφεί: τη φωνή της.

Η εταιρεία της, TAS Rights Management, κατέθεσε στις 24 Απριλίου τρεις αιτήσεις στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. Οι δύο αφορούν ηχητικά αποσπάσματα με τη φωνή της, ενώ η τρίτη αφορά μια φωτογραφία της από τη σκηνή.

Στα ηχητικά αποσπάσματα, σύμφωνα με το Reuters, η Σουίφτ ακούγεται να λέει "Hey, it’s Taylor Swift" και "Hey, it’s Taylor", σε προωθητικά μηνύματα για το άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Η φωτογραφία που θέλει να κατοχυρώσει τη δείχνει στη σκηνή, με ροζ κιθάρα και λαμπερό σκηνικό κοστούμι.

Η κίνηση δεν σημαίνει ότι η τραγουδίστρια έχει ήδη κατοχυρώσει τη φωνή της. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές. Αν εγκριθούν, όμως, θα μπορούσαν να της δώσουν ένα επιπλέον νομικό εργαλείο απέναντι σε AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις, ψευδείς πολιτικές δηλώσεις στήριξης και ηχητικά που μιμούνται τη φωνή της.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η Σουίφτ έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο περιστατικών AI κατάχρησης. Το 2024 κυκλοφόρησαν μαζικά στα social media ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες της που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια χρονιά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social AI εικόνες που την εμφάνιζαν ψευδώς να τον υποστηρίζει πολιτικά.

Ο δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας Josh Gerben, ο οποίος δημοσιοποίησε τις αιτήσεις στο blog του, περιέγραψε την κίνηση ως νέα και ακόμη αδοκίμαστη χρήση του δικαίου των εμπορικών σημάτων.

Όπως σημείωσε, οι τραγουδιστές βασίζονταν μέχρι σήμερα κυρίως στο copyright για να προστατεύσουν τις ηχογραφήσεις τους. Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, αλλάζει το πεδίο: μπορεί να δημιουργήσει νέο περιεχόμενο που δεν αντιγράφει απαραίτητα μια υπάρχουσα ηχογράφηση, αλλά μιμείται τη φωνή ενός καλλιτέχνη.

Αυτό είναι το κενό που προσπαθούν να καλύψουν τέτοιες κινήσεις. Αν μια φωνή που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη ακούγεται αρκετά κοντά στη φωνή της Σουίφτ ώστε να προκαλεί σύγχυση στο κοινό, μια κατοχύρωση εμπορικού σήματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί νομικά εναντίον της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Η Σουίφτ δεν είναι η μόνη δημόσια προσωπικότητα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έχει ακολουθήσει παρόμοια στρατηγική, κατοχυρώνοντας τη χαρακτηριστική φράση "All right, all right, all right", σε μια προσπάθεια να βάλει σαφή όρια στη χρήση της φωνής και της εικόνας του σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης.

Για τη Σουίφτ, που έχει χτίσει ένα από τα πιο ισχυρά και αυστηρά ελεγχόμενα προσωπικά brands της σύγχρονης ποπ, η κίνηση δεν αφορά μόνο την εμπορική χρήση του ονόματός της. Αφορά και κάτι ευρύτερο: ποιος έχει δικαίωμα πάνω σε μια φωνή όταν η τεχνολογία μπορεί πλέον να την αναπαράγει χωρίς το σώμα που την παράγει;

Με στοιχεία από Reuters

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Τech & Science / Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Το Magic Layers, νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Canva, φέρεται να αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με «Ukraine» σε σχέδια χρηστών. Η εταιρεία είπε ότι διόρθωσε το πρόβλημα και προσθέτει νέους ελέγχους για να μην επαναληφθεί.
THE LIFO TEAM
ΔΕΠΥ ΠΑΙΔΙΑ

Τech & Science / ΔΕΠΥ: Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να εντοπίζει με ακρίβεια πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στα παιδιά να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη πολύ νωρίτερα
THE LIFO TEAM
Οι influencers αντικαθιστούν τον εαυτό τους με AI κλώνους

Τech & Science / Οι influencers αντικαθιστούν τον εαυτό τους με AI κλώνους

Από τον Κάμπι Λέιμ μέχρι τον Άντι Κόεν, τα AI «ψηφιακά δίδυμα» δημιουργών και celebrities γίνονται το νέο προϊόν για brands, πλατφόρμες και talent agencies. Η υπόσχεση είναι λιγότερο burnout και περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες. Ο κίνδυνος, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερος: οι creators να χάσουν τον έλεγχο της ίδιας τους της εικόνας.
THE LIFO TEAM
Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Τech & Science / Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Η τεχνητή νοημοσύνη υπογράφει πλέον το 44% των νέων uploads στο Deezer, όμως πίσω από τα 75.000 καθημερινά tracks κρύβεται ένα παράδοξο: η πραγματική ακροαματικότητα παραμένει οριακή, ενώ τα περισσότερα streams αποδεικνύονται πλασματικά, αφήνοντας τους δημιουργούς χωρίς έσοδα.
THE LIFO TEAM
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΛΗΝΗ ΚΙΝΑ ΗΠΑ

Τech & Science / «Η χελώνα και ο λαγός»: θα νικήσει η Κίνα τις ΗΠΑ στον «αγώνα» επιστροφής στη Σελήνη;

Οι αντίπαλες υπερδυνάμεις εντείνουν τις προετοιμασίες για μια επανδρωμένη προσγείωση στη Σελήνη, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά το πρώτο βήμα στον φυσικο δορυφόρο της Γης
THE LIFO TEAM
ΦΙΤΖΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ

Τech & Science / Από τις γλυκοπατάτες έως τις μέλισσες: Πώς οι κάτοικοι των Φίτζι «προβλέπουν» τους κυκλώνες

Στα νησιά Φίτζι οι κάτοικοι εξακολουθούν να «διαβάζουν» τη φύση για να προβλέψουν την έλευση κυκλώνων, αξιοποιώντας μια παραδοσιακή γνώση που συναντά πλέον τη σύγχρονη επιστήμη
THE LIFO TEAM
 
 