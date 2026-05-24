Κίνα: Σε τροχιά η διαστημική αποστολή Shenzhou-23 - Στόχος να φτάσουν αστροναύτες στη Σελήνη πριν το 2030

Η Κίνα ξεκίνησε την αποστολή «Shenzhou-23», στο πλαίσιο της οποίας ένας αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά ένα ολόκληρο έτος σε τροχιά, ένα κρίσιμο βήμα για την επίτευξη του στόχου του Πεκίνου να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030.

Ο πύραυλος «Long March 2-F» απογειώθηκε την Κυριακή από το κέντρο εκτόξευσης Jiuquan στη βορειοδυτική Κίνα, μεταφέροντας τρεις αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό «Tiangong».

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που πραγματοποιεί ποτέ αστροναύτης από το Χονγκ Κονγκ: ο Lai Ka-ying, 43 ετών, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στην αστυνομία της περιοχής.

Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διαστημικός μηχανικός Zhu Yangzhu, 39 ετών, και ο πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Zhang Zhiyuan, επίσης 39 ετών, ο οποίος θα ταξιδέψει στο διάστημα για πρώτη φορά.

Το πλήρωμα αναμένεται να αναλάβει πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα στους τομείς των βιοεπιστημών, της επιστήμης των υλικών, της φυσικής της ρευστότητας και της ιατρικής.

Παραμονή σε τροχιά για έναν χρόνο

Ένα βασικό πείραμα θα είναι η παραμονή ενός μέλους του πληρώματος σε τροχιά για ένα ολόκληρο έτος, με σκοπό τη μελέτη των επιπτώσεων μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας, στο πλαίσιο των προετοιμασιών της Κίνας για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και, ενδεχομένως, στον Άρη.

Ο αστροναύτης που θα επιλεγεί να περάσει ένα χρόνο σε τροχιά θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανέφερε η κινεζική διαστημική υπηρεσία.

Ο Richard de Grijs, αστροφυσικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Macquarie της Αυστραλίας, δήλωσε ότι οι κύριες προκλήσεις θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας οστικής πυκνότητας, της μυϊκής ατροφίας, της έκθεσης σε ακτινοβολία, των διαταραχών ύπνου και της συμπεριφορικής και ψυχολογικής κόπωσης.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία αξιόπιστων συστημάτων ανακύκλωσης νερού και αέρα, καθώς και της ικανότητας διαχείρισης πιθανών ιατρικών έκτακτων περιστατικών μακριά από τη Γη.

Ανέφερε ότι η Κίνα αποκτά σταδιακά επιχειρησιακή εμπειρία για τη μακροχρόνια παραμονή στον διαστημικό σταθμό «Tiangong», και ότι οι αποστολές διάρκειας ενός έτους αποτελούν σημαντικό βήμα προς τις μελλοντικές φιλοδοξίες για την Σελήνη και, ενδεχομένως, το βαθύ διάστημα.

«Ένα έτος σε τροχιά ωθεί τόσο τον εξοπλισμό όσο και τους ανθρώπους σε ένα διαφορετικό επιχειρησιακό καθεστώς σε σύγκριση με τις βραχύτερες αποστολές Shenzhou των προηγούμενων φάσεων του προγράμματος», είπε.

Τα πληρώματα του Tiangong είχαν μέχρι τώρα την τάση να παραμένουν σε τροχιά για έξι μήνες πριν αντικατασταθούν.

Ο «αγώνας» της Κίνας για την κατάκτηση του διαστήματος

Η αποστολή «Shenzhou-23» εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου της Κίνας να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη πριν από το 2030, σε έναν αγώνα με το πρόγραμμα «Artemis» της NASA.

Το Πεκίνο δοκιμάζει επίσης τον εξοπλισμό που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου αυτού, με μια δοκιμαστική πτήση σε τροχιά του διαστημικού σκάφους «Mengzhou» να έχει προγραμματιστεί για το 2026. Το σκάφος αυτό θα αντικαταστήσει τη σειρά «Shenzhou» και θα μεταφέρει τους Κινέζους αστροναύτες στη Σελήνη.

Η Κίνα ελπίζει να έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση μιας επανδρωμένης επιστημονικής βάσης, γνωστής ως Διεθνής Σεληνιακός Ερευνητικός Σταθμός, έως το 2035.

Σχεδιάζει επίσης να υποδεχτεί τον πρώτο ξένο αστροναύτη της, από το Πακιστάν, στον σταθμό Tiangong έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Πεκίνο έχει επεκτείνει σημαντικά τα διαστημικά του προγράμματα τα τελευταία 30 χρόνια, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να καλύψει τη διαφορά από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ευρώπη.

Το 2019 προσγείωσε τον ανιχνευτή Chang’e-4 στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, μια παγκόσμια πρωτιά, και το 2021 ένα ρομπότ στον Άρη.

Η Κίνα έχει αποκλειστεί επίσημα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από το 2011, όταν οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στη NASA να συνεργάζεται με το Πεκίνο, ωθώντας την να αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα διαστημικού σταθμού.

Με πληροφορίες από Guardian