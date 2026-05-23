Η Meta περιόρισε λογαριασμούς επικριτών της Σαουδικής Αραβίας μετά από αιτήματα των αρχών

Το Facebook και το Instagram περιόρισαν την πρόσβαση σε λογαριασμούς Σαουδαράβων ακτιβιστών μέσα στη Σαουδική Αραβία, έπειτα από αιτήματα των αρχών της χώρας στη Meta, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Ανάμεσα στους λογαριασμούς που μπλοκαρίστηκαν βρίσκονται εκείνοι του Αμπντουλάχ Αλαούντ, ακτιβιστή με έδρα τις ΗΠΑ και επικριτή των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, καθώς και του Ομάρ Αμπντουλαζίζ, ο οποίος ζει σε Καναδά και Βρετανία και είχε συνεργαστεί με τον δολοφονημένο δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι πριν από τη δολοφονία του το 2018.

Σύμφωνα με την οργάνωση American Committee for Middle East Rights, τουλάχιστον επτά λογαριασμοί είχαν περιοριστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου, ανάμεσά τους λογαριασμοί Αμερικανών πολιτών και ατόμων που ζουν στην Ευρώπη.

Ο Αλαούντ κατηγόρησε τη Meta ότι λειτουργεί ως εργαλείο καταστολής για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία συμβάλλει στη φίμωση επικριτών του καθεστώτος ακόμη και εκτός της χώρας.

Η Meta απάντησε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση σε περιεχόμενο όταν αυτό θεωρείται παράνομο βάσει της τοπικής νομοθεσίας μιας χώρας, ακόμη κι αν δεν παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας. Παράλληλα, ανέφερε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ενημερώνει τους χρήστες για τα αιτήματα που λαμβάνει από κρατικές αρχές.

Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τη Meta να περιορίσει 144 λογαριασμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Transparency Center» της εταιρείας, οι σαουδαραβικές αρχές ζήτησαν τον Απρίλιο περιορισμούς σε 144 λογαριασμούς και σελίδες στο Facebook και το Instagram, με τη Meta να προχωρά τελικά σε περιορισμό πρόσβασης σε 108 περιπτώσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι άλλες πλατφόρμες αντέδρασαν διαφορετικά στα αιτήματα των σαουδαραβικών αρχών. Το Snapchat φέρεται να περιόρισε ή να υποβάθμισε ορισμένους λογαριασμούς χωρίς να ενημερώσει τους χρήστες, ενώ το X απέστειλε ειδοποιήσεις σε κάποιους χρήστες ενημερώνοντάς τους ότι έλαβε αιτήματα από τις σαουδαραβικές αρχές, χωρίς όμως να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες κατά των λογαριασμών τους.

Ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχία ότι οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να περιορίσει τη δημόσια κριτική και να επεκτείνει τον έλεγχο της διαδικτυακής έκφρασης ακόμη και πέρα από τα σύνορά της.

Ανάμεσα στους χρήστες που έλαβαν ειδοποιήσεις από το X ήταν και ο Ομάρ Αμπντουλαζίζ. Σύμφωνα με το Guardian, η πλατφόρμα ενημέρωσε ορισμένους λογαριασμούς ότι είχε δεχθεί αιτήματα από τη σαουδαραβική Επιτροπή Επικοινωνιών, Διαστήματος και Τεχνολογίας, η οποία υποστήριζε ότι συγκεκριμένες αναρτήσεις παραβίαζαν τη νομοθεσία της χώρας.

Σε έγγραφο που επικαλείται o Guardian, οι σαουδαραβικές αρχές αναφέρουν ότι το περιεχόμενο των λογαριασμών «παραβιάζει τη δημόσια τάξη, τις θρησκευτικές αξίες, τη δημόσια ηθική ή την ιδιωτική ζωή».

Το X φέρεται να ενημέρωσε τους χρήστες ότι δεν είχε προχωρήσει σε κάποια ενέργεια κατά των λογαριασμών τους, τονίζοντας ότι πιστεύει στην προστασία της ελευθερίας έκφρασης των χρηστών της πλατφόρμας. Παράλληλα, προέτρεψε όσους έλαβαν τις ειδοποιήσεις να αναζητήσουν νομική συμβουλή ή να διαγράψουν οικειοθελώς το επίμαχο περιεχόμενο.

Ο Αμπντουλαζίζ δήλωσε στον Guardian ότι θεωρεί τις κινήσεις αυτές προάγγελο μιας ευρύτερης προσπάθειας καταστολής της αντιπολιτευτικής φωνής από τη σαουδαραβική κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, φοβάται ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και σε ακραίες πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες που συνδέθηκαν με τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι.

Στο στόχαστρο των σαουδαραβικών αιτημάτων βρέθηκαν επίσης λογαριασμοί που συνδέονται με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ALQST, με έδρα το Λονδίνο, ανάμεσά τους και εκείνος του ιδρυτή της, Γιαχία Ασίρι.

Μέλη της οργάνωσης υποστήριξαν ότι τα αιτήματα δεν αποτελούν μέρος μιας ουδέτερης νομικής διαδικασίας, αλλά παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν να επεκτείνουν τη λογοκρισία μέσω πίεσης προς τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες.

Με πληροφορίες από Guardian