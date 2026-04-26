Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κοστίζει πλέον περισσότερο από το ανθρώπινο δυναμικό

Οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να ανατρέπουν τις ισορροπίες στους εταιρικούς προϋπολογισμούς, με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να ξοδεύουν πλέον περισσότερα για αυτήν από ό,τι για μισθούς εργαζομένων.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου, το κόστος της υπολογιστικής ισχύος εκτοξεύεται. «Για την ομάδα μου, το κόστος των υπολογιστικών πόρων ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των εργαζομένων», δήλωσε ο Bryan Catanzaro, στέλεχος της Nvidia.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Σύμφωνα με το Information (σ.σ. συνδρομητικό μέσο ενημέρωσης που ειδικεύεται στην τεχνολογία), ο επικεφαλής τεχνολογίας της Uber έχει ήδη εξαντλήσει τον προϋπολογισμό για τεχνητή νοημοσύνη του 2026, κυρίως λόγω του κόστους χρήσης «tokens».

Παράλληλα, ο Amos Bar-Joseph, CEO της Swan AI, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η εταιρεία του επενδύει σε ένα «αυτόνομο επιχειρηματικό μοντέλο» που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και όχι στην αύξηση προσωπικού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνολική δαπάνη για IT αναμένεται να φτάσει τα 6,31 τρισ. δολάρια το 2026, αυξημένη κατά 13,5% σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία ερευνών, Gartner.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σταθερή δυναμική των επενδύσεων σε υποδομές AI, λογισμικό και υπηρεσίες cloud - από την ανάπτυξη συστημάτων έως και τις συνδρομές χρήσης.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αποδείξουν την απόδοση αυτών των επενδύσεων, ειδικά απέναντι σε μετόχους που απαιτούν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει τεκμηρίωση αύξησης παραγωγικότητας ή σαφή οικονομικά οφέλη από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση του κόστους επηρεάζει και τα ίδια τα εργαστήρια AI. Επενδυτής της OpenAI δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της εταιρείας, καθώς θεωρεί ότι το Codex είναι πιο αποδοτικό από το Claude Code της Anthropic στη χρήση υπολογιστικών πόρων.

Παράλληλα, η Anthropic έχει ήδη προσαρμόσει την τιμολογιακή της πολιτική λόγω αυξημένης ζήτησης.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: όσο αυξάνονται οι τιμές από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να μετατραπούν από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε οικονομικό βάρος για τις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από Axios